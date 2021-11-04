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【獲准減刑】DR誤殺案創辦人及技術員定罪上訴被拒　刑期得直減刑至10年及8年

社會 10:16 2021/11/04

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熱門 全民造星IV 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

集團創辦人周向榮。（資料圖片）

DR醫學美容集團女顧客於2012年接受CIK療程後死亡，集團創辦人周向榮及技術員陳冠忠早前經審訊後被裁定誤殺罪成，分別被判監12及10年。兩人早前就定罪及判刑提出上訴，上訴庭今（4日）頒下判詞，駁回兩人就定罪上訴申請，就刑期上訴得直，減刑至10年及8年。

兩名上訴人周向榮（66歲）及陳冠忠（35歲），各被控1項誤殺罪，控罪指他們在2012 年10月10日因嚴重疏忽而非法殺死陳宛琳（46歲）。

案中另一被告女醫生麥允齡（39歲）於2017年首次審訊時，陪審團未能就麥的控罪達成有效裁決，案件須重審。麥經第2次審訊後，早前就嚴重疏忽誤殺罪被裁定罪名成立，被判監3年半。麥早前就定罪申請上訴許可，上訴庭押後判決。

技術員陳冠忠。（資料圖片）

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記者：林育慧

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