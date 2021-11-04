【保母虐嬰】11個月大女嬰疑遭虐殺　4漢上門拳打腳踢保母私刑逼供

▲ 台灣一名保母疑虐殺11個月大女嬰，保母被4漢動私刑逼供。

台灣高雄一名11個月大女嬰珞珞，10月被送到保母家托管，疑遭重擊頭部，送院搶救不治。保母供詞被指前言不對後語，警方正調查事件。近日網上瘋傳一段影片，涉事保母被4名男子動私刑掌摑及腳踢，事後當局指保母保留追究權利，暫時未有人被起訴。

▲ 保母被黑衣男子掌摑。（影片截圖）

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4漢上門對保母動私刑

綜合台媒報道，近日網上瘋傳一段長7分58秒的閉路電視片段，畫面顯示有4名男子上門到保母住所，雙方交談一會兒後，黑衣男子突然掌摑保母，之後保母更被踢至倒地。期間其中一名同行的男子在背後用手機拍攝過程，懷疑透過私刑逼保母承認虐嬰。

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雖然片段最後沒有交代事件的發展，但影片曝光後有人質疑保母早前供稱家中沒有閉路電視的說法，要求她公開女嬰出事當日的閉路電視片段。高雄仁武分局其後回應事件，指當事人（保母）保留追究權利，目前暫未起訴任何人，但警方重申不容許任何暴力行為，並將嚴正執法。

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保母托管2日出事

事發於10月13日，珞珞的爸爸在約上午7時半駕車送女兒到保母家暫托，怎料翌日早上收到保母來電，指女嬰「撞到頭」，已即時送院搶救。女嬰腦部受重擊、雙眼出血，經過4個多小時搶救後不治。

保母對於女嬰受傷的說法前言不對後語，一時說女嬰自己跌倒，一時又說是自己抱起女嬰時摔倒。惟保母聲稱家中沒有安裝閉路電視，所以無法還原事發經過。女嬰的告別式在10月31日舉行，父母揚言要為女兒討回公道。

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責任編輯：王明芳