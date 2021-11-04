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【恐怖意外】電梯突故障婆婆半身被夾強行上升　恐怖「腰斬」慘死過程曝光

食用安全 10:55 2021/11/04

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熱門 全民造星IV 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

電梯突故障，婆婆半身被夾強行上升，遭「腰斬」慘死。

河南日前發生一宗恐怖電梯意外。一名73歲婆婆準備搭電梯時，電梯突然故障，當場夾住婆婆半身，並繼續強行上升，結果婆婆被夾實，終不幸身亡。

綜合內媒報道，事發於10月28日，一名73歲婆婆準備搭電梯回家。當時電梯從負1層上來，本身有一名鄰居在電梯中，另有一名外賣速遞員與婆婆同時等電梯。當電梯到時，外賣速遞員先進電梯，婆婆慢慢跟上。

豈料，當婆婆跨步走進電梯時，電梯門關了一下，輕輕夾到婆婆，外賣速遞員伸手試圖開門，但門彈開的同時電梯失控上升，婆婆瞬間被夾住腰身，之後電梯半關著門繼續強行上升。婆婆的上半身因此被夾在電梯內，下半身則卡在電梯井內。

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婆婆當刻曾拍打電梯地板求救，電梯內的鄰居和外賣速遞員心急地按下所有電梯層數，同時呼叫救援，還試圖拉起婆婆，但婆婆之後已經失去動靜。

據悉消防人員花了4小時才將婆婆抬出，腰部前後側已嚴重受傷缺失，並有20cm傷口。另外，該外賣速遞員表示，婆婆當時被齊腰擠壓，噴吐了兩口血，後來就不行了。

有該區保安透露，近2年該台電梯已多次故障，但都有報修及定期檢查，事故發生前並沒有發現電梯有任何問題。

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遇到升降機意外時應如何自救？

香港電梯業總工會理事長謝景華，過往接受TOPick訪問時指，升降機意外發生前可能沒有任何徵兆，但乘客乘搭升降機時，聽到尖銳或很大的撞擊聲，最好盡快以安全方法離開機廂，並即時通知管理處，由升降機承辦商處理。

謝景華教路，若遇上升降機意外的宜忌事項：

宜：

緊握扶手，減低撞擊力度；

蹲在地上，減低被拋起時的衝擊力；

盡量保護頭部，因機箱頂部可能會有異物，如燈、玻璃等跌下。

忌：

不要嘗試打開升降機門，因升降機可能仍然運行，貿然開門會非常危險；

切勿躺或趴在地上，當機箱出現撞擊時，乘客或會被拋起，身體大部份位置貼地會增加受傷機會。 

責任編輯：羅嘉欣

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