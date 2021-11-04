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【校內抗議】中大校園內出現抗議橫額　校方指橫額未經申請已拆除

社會 10:30 2021/11/04

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熱門 全民造星IV 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

中大校園內出現抗議橫額，包括「還我學生自治」被校方迅速拆除。（中大學生報Facebook）

中大學生報今日（4日）在社交平台指，畢業典禮日香港中文大學多處現標語抗議校方接管學生會，標語被校方迅速拆除。

香港中文大學今日舉行頒授學士學位典禮，校園內今早約6時半現抗議橫額，包括「還我學生自治」、「員生共治，必先共議」，兩幅橫額於8時左右皆被拆除。民主牆上亦出現「OSA（被刪去）、屬系會、入臨政」的標語，疑抗議校方要求學生組織向校方登記事宜。

中大回應時指，今早發現有人在范克廉樓懸掛橫額，證實該橫額未有經過申請程序，並可能影響路人安全，因此已將該橫額拆除。

「員生共治，必先共議」。（中大學生報Facebook）

有50年歷史的香港中文大學學生會早前宣布解散，多名中大學生認為，學生會是受壓而解散，對此表示感觸，有最後一屆中大學生會幹事會內閣「朔夜」成員慨歎日後無人能夠代表中大學生發聲，亦會導致福利事務難以運作，有現屆書院學生會屬會成員亦擔心日後註冊、借場等手續直接經校方處理，會變得困難耗時。詳情即看【下一頁】

疑抗議校方要求學生組織向校方登記事宜。（中大學生報Facebook）

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HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：李榮忠、黃悅晴

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