【校內抗議】中大校園內出現抗議橫額　校方指橫額未經申請已拆除

▲ 中大校園內出現抗議橫額，包括「還我學生自治」被校方迅速拆除。（中大學生報Facebook）

中大學生報今日（4日）在社交平台指，畢業典禮日香港中文大學多處現標語抗議校方接管學生會，標語被校方迅速拆除。

香港中文大學今日舉行頒授學士學位典禮，校園內今早約6時半現抗議橫額，包括「還我學生自治」、「員生共治，必先共議」，兩幅橫額於8時左右皆被拆除。民主牆上亦出現「OSA（被刪去）、屬系會、入臨政」的標語，疑抗議校方要求學生組織向校方登記事宜。

中大回應時指，今早發現有人在范克廉樓懸掛橫額，證實該橫額未有經過申請程序，並可能影響路人安全，因此已將該橫額拆除。

▲ 「員生共治，必先共議」。（中大學生報Facebook）

有50年歷史的香港中文大學學生會早前宣布解散，多名中大學生認為，學生會是受壓而解散，對此表示感觸，有最後一屆中大學生會幹事會內閣「朔夜」成員慨歎日後無人能夠代表中大學生發聲，亦會導致福利事務難以運作，有現屆書院學生會屬會成員亦擔心日後註冊、借場等手續直接經校方處理，會變得困難耗時。詳情即看【下一頁】

▲ 疑抗議校方要求學生組織向校方登記事宜。（中大學生報Facebook）

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記者：李榮忠、黃悅晴