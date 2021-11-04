【換命真相】張頴康見子女快樂已滿足　寧自己慳儉都要太太有好享受

▲ 張頴康是暖男好丈夫。

TVB台慶劇《換命真相》以穿越時空、扭轉現況為主軸，參演此劇的張頴康今年在現實中亦經歷大喜大悲，包括太太麥雅緻為其誕下第三胎，但為回港探望孫兒的外父，卻在隔離期間因突發性腦出血昏迷過身。

所以阿康坦言，如果世上真有如《換命真相》劇情般回到過去的能力存在，他最希望的是回到外父出事前，盡力扭轉結局。

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不惜自殘增戲劇效果

張頴康演戲素來投入，在《換命真相》內，阿康預告自己將於22集出現「自殘」：「覺得在劇中的篇幅、發揮不夠，所以在那場停屍間較激動的戲份，決定為自己找發揮的空間。」

於是阿康向導演提議，以自殘自摑來發洩角色的過份自責和傷心：「劇組說躺著演死屍的人聽著也覺得痛，知道有幕後剪片時話正，我滿足了自己就算，演戲多年都好少理其他人怎樣說，太顧慮別人會為自己設下框架，那就難以進步。」

▲ 張頴康與太太一直是圈中模範夫妻。（instagram圖片）

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追女仔時考腦筋

張頴康在劇中飾演工程師，但他笑言雖然演專業人士，但劇情大多著墨於他去追女仔：「去工地拍攝需要考試，但由於時間不夠未能去到是有點可惜，變相整套劇都是在拍我跟Gloria（鄧佩儀）談情說愛。」

跟太太麥雅緻結婚已9年，阿康笑言能在拍攝時重拾當年追老婆時的狀態：「人生腦袋轉數最快就是追女仔的時候，每次約會、聊天都不能有冷場，雖然劇本已寫好我們的對白，但拍攝時我還是要處於一個好機警的狀態，留意著對方的反應和舉動。」

阿康更把「劇情」帶回現實中：「有場戲講跟我與Gloria到高級餐廳食飯，而現實中我是個很不高級的人，落單連要講A5還是A Five和牛也不懂得，要問攝製隊才知原來要講中文，那時我還未吃過高級和牛，一拍完就覺得人一世物一世，不要再慳要跟老婆去試下何謂A5和牛。」

一遇到好體驗便想與太太感受，可見阿康是超級愛妻號。

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▲ 張頴康在劇中落力追Gloria。（劇照）

積極面對未來

夫妻恩愛，所以阿康今年第3度為人父。可是於9月時，本來身在美國的外父回港準備迎接第三名孫兒出生，可是於隔離期間突發性腦出血昏迷，隔日不幸離世。

因此《換命真相》內，時光（譚俊彥飾）被雷繫倒而穿越到過去。如果現實中有穿越時空扭轉歷史的能力，阿康表示會選擇回到外父過身之前。

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▲ 早前幼子剛清月。（instagram圖片）

與外父感情好阿康稱：「劇集出街時，太太都說，如果時光倒流是真的，能否回到爸爸離開之前？我們不會叫他不要回來，但能會著他小心一點、當日不要洗澡，但又會覺得有些事情發生了還是改變不了，即使可以回去重來，只是給機會我們嘗試，嘗試去盡力改變，改不了也沒辦法。」

已走出陰霾，化悲傷為積極的阿康續說：「清楚外父的想法，一定是想我們正面面對，唯有等時間過去，不想再留戀傷痛之中。」

但即使多樂觀正面，總會有夜闌人靜胡思亂想之時。

阿康與太太感恩與外父之間沒有太大遺憾：「慶幸早幾年他有很多時間在香港，但永遠也日子不會足夠。想起疫情剛開始時到泰國拍《逆天奇案》，太太帶同一對子女來住了1個月，當時還說這裡有兩個房間，帶公公婆婆同行就正喇！始終會遺憾有些地方未去到，但永遠也不會嫌足夠。」

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姊弟相處融洽

阿康與太太育有現年7歲的長女「小豆」與4歲的兒子「小花生」，本以為湊夠一個「好」字便「收爐」，怎料年中宣布太太懷上第三胎，幼子早前剛滿月。

問到阿康兒子是否「意外」，幽默的他秒回：「我鹹濕！最衰我老婆去修身減肥。講笑，其實沒有意外或者計劃，一切都是順其自然，沒刻意去制止，前題是我們兩個都很喜歡小朋友。做父母後才明白，見到他們開心健康就已經好滿足。」

不過當年次子初生時，首次做姐姐的小豆覺得家人的關注全轉移到弟弟「小花生」身上，顯得有點反叛：「本來預料小花生也會一樣，但他超疼錫弟弟，起初會想：『係咪做戲架？你好戲過你老豆喎！』到弟弟要換片，他還是堅持要幫他屁股塗乳液，而小豆經歷過一次之後已懂得，兩姊弟也很疼弟弟，慶幸每日都過得好開心。」

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好女婿尊重外父

第3度為人父，阿康直言經驗好重要：「第1胎經驗不足，只請了太太生產那日的假期，只是每日收工去醫院探望，有日見她不見了，才知道她躲起來哭、患了產後抑鬱。當時又遇著工人姐姐辭職，一切只能我們落手去做，那段時間好辛苦，但亦都多謝工人姐姐走了，才令我們之後照顧小孩不用其他人幫忙。」

亦因為經驗，照顧第3胎時阿康與太太非常輕鬆，更直言作息時間比開工時更好：「BB十二朝已戒夜奶，能夠一覺睡天光，我跟太太晚上還可以一起睇戲煲劇。第一胎一聽到她哭就會上前抱，到第3胎如果一直扭計，放著他哭久了就會睡，有經驗後就沒有『無覺好瞓』的情況。」

不過阿康笑言，要開始制止家庭再添新成員：「老婆生3個都開刀，醫生說最多可以4個，但外父走之前曾說過，要留一刀給自己（做手術），他說過的話我們都會尊重，不過暫時未想到制止方法，但不會再這樣放盪和自由奔放。」

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記者：陳心怡