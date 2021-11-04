【安心出行】12歲以下兒童入體育館須出示身份證明文件　家長鬧爆措施荒謬

▲ 家長鬧爆要求12歲以下兒童進入體育館時要出示身份證明文件措施荒謬。

由11月1日起，市民進出政府大樓、辦公處所及公共街市等地方時，須強制使用「安心出行」流動應用程式。近日，有不少家長表示，12歲小朋友在進入康文署轄下的運動場時需要「填紙仔」、出示學生證或身份證，認為有關安排是十分擾民、荒謬。

不過，當局早前已發出公告指，12歲以下和65歲或以上的人士、使用「安心出行」有困難的殘疾人士可獲豁免，但須在登記表格上填寫姓名、身分證明文件首四位數字或字母、聯絡電話、到訪日期和時間等資料，並向駐場人員出示相關身分證明文件。

有網民近日在社交平台上表示，12歲小朋友在進入康文署轄下的運動場時需要「填紙仔」、出示學生證或身份證，其中一人更表示在場當值的職員要求2歲坐在BB車的小朋友要求出示身份證明文件：

嬲到地震：將軍澳運動場入口要求12歲以下小朋友填紙仔、出示學生證或身份證，得一個職員慢吞吞處理十幾個趕入去上堂的同學仔。若小朋友單獨來，又冇帶身分證明文件就唔俾入！

今朝，係馬鞍山體育館，職員對住一個兩歲坐BB車既（嘅）BB，要求出示身份證明文件，證明佢末（未）夠12歲，最後都唔俾佢入去soft play 玩。我自己唔會再去。寫出來係想提醒父母，費事拖大拖細白行一場，同唔想小朋友失望。我帶住 BB 無同佢地爭論，但隔壁個阿伯非常激動幫我鬧爆左佢地。沒有最荒謬，只有更荒謬。香港人，自己睇路。

▲ 事發於馬鞍山體育館。（資料圖片）

不少網民隨後在貼文下留言鬧爆有關安排十分擾民，但亦都有人為免浪費時間，直接多帶幾部手機掃「安心出行」：

擾民之日常

幾歲人仔邊會帶身份證出街？

呢個世界有啲人真係智力無下限，8、9歲小朋友生得高大, 你話唔肯定佢細過12歲，我接受。2歲坐BB車嘅B仔B女, 個職員居然睇唔出佢未夠12歲？

一直以為12歲以下可以豁免，上次我帶住2個under10歲入去，佢話要填表，唯有照做，所以第二次去我帶3部手機去scan，費事嘥時間！

真係好提醒！琴日我去體育館，職員佢都要我四歲個女出示身份證明，證明12歲以下，我同佢講：你唔係以為佢13歲？同埋我唔會無啦啦帶出世紙出街囉？之後職員話而家要證明佢係12歲以下所以要出示。

貼文更有當值保安的照片，指其動作「慢吞吞」，部分留言更指保安會即場致電其提交的聯絡電話以作核實，引起網民的爭議：

要鬧就鬧政府，保安收份人工去執行，鬧佢都冇用，假如有人放蛇，佢連份工都冇埋！

要怪就怪正苦（政府），保安收錢打份工。你影埋人地個樣做咩？

另外，育有1歲兒子的張太表示，由於是雙職媽媽，外傭在日間時間負責帶小孩到去公園玩，外傭手機有安裝「安心出行」，不過昨日想到體育館內「換片」時，職員指「小孩不可以入」，因為沒有身份證明，外傭當時不太明白職員所指，以為是廁所維修，之後職員要求嬰兒出示「出世紙」，外傭表示「沒有帶出世紙」，之後職員要求她離開。張太認為政府指「安心出行」有彈性處理方法，但似乎很多場地負責人都嚴格執行，而引起很多誤會及不便。

不過，早前政府新聞處已經發出公告，指除獲豁免人士外，市民須使用「安心出行」流動應用程式掃描場所二維碼，才可進入政府大樓和辦公處所。當中康樂及文化事務署指，新安排適用於轄下所有博物館、圖書館和表演場地；室內體育處所包括所有體育館、壁球中心、獨立壁球場、羽毛球中心、乒乓球中心和香港單車館；戶外體育處所包括運動場、收費草地球場、網球場、網球練習場、草地滾球場、射箭場、高爾夫球發球練習場及高爾夫球練習草坪，以及公眾游泳池。

在新安排下，一般而言，12歲以下和65歲或以上的人士、使用「安心出行」有困難的殘疾人士可獲豁免。有關機構也會因應個別人士的實際情況，予以豁免或酌情處理。獲豁免人士須在登記表格上填寫姓名、身份證明文件首四位數字或字母、聯絡電話、到訪日期和時間等資料，並向駐場人員出示相關身份證明文件。駐場人員會即場致電獲豁免人士提交的聯絡電話核實。

當局又提醒市民，由於核實個人資料需時，輪候使用公共服務或進入場所的時間或會較長，市民應提早到場，對此諒解和配合，並呼籲獲豁免人士照樣使用「安心出行」，從而節省時間。

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責任編輯：郭詩詩