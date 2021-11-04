【MIRROR成員】姜濤推出紀錄片《答案》　姜B呈現真實一面：我唔係你想像中咁

昨天（11月3日）是人氣男團MIRROR成軍3周年的大日子，當中「人氣王」姜濤亦在MIRROR成軍3周年慶祝派對後，在個人社交平台預告個人紀錄片《答案》即將誕生。

姜濤於IG載2分鐘的短片，當中有自己向著鏡頭自白，又有與MIRROR兄弟們的互動片段，一眾姜糖看過後送上暖心留言：「和你一起了解自己 了解世界」，又有人好奇是否姜濤的第9首個人單曲。

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以作品展現想法

《答案》的預告片段一開始出現字幕，寫住姜濤於《全民造星》的話：「真的我可以有好多種，哩個先係真正的一個人」，然後畫面再出現字幕：「我認識的我會是大家認識的我嗎？」

接著姜濤在影片出現，並稱：「我無乜途徑可以令大家認識本身嘅自己嘅經歷，所以我唯一可以做係喺自己嘅作品去講我自己嘅經歷、想法」於是他決定拍攝紀錄片。

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姜濤騷出真實一面

接下來，片中見到在排舞室中的姜濤說：「可能你睇完呢條片可能唔係好鍾意我，原本你係好鍾意我，但原來我唔係你想像中咁。」他認為粉絲有如此想法也不要緊。

段片再播出他與MIRROR兄弟們在化妝室的畫面，隊長Lokman直指姜濤是不知廉恥的屁孩，又看到他施展「手指彈額頭」，十分貪玩。

他直言心態有不同，從前表演只為開心、與兄弟們在一起，但現時要更加用力：「好似我唔俾多啲力，大家就......所以我會逼自己俾多啲力」。他也重提他於商場活動暈倒一事，「唔好諗到我咁脆弱，雖然呢件事搞到我好脆弱，但我知道我暈了是會引來一郡人說公司、花姐不是。」

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預告新歌？

片段最後，他說：「呢8個月係咁喺度抗爭，一時好返，一時又好似唔得，希望我第三隻歌出嚟先可畀到我一個答案」，畫面出現他於Instagram「放負」的截圖。

姜濤指，自己拍完片、出歌後仍然會有不開心的時候，但至少知道會有方法，強調這首歌就是答案。

而他的確於上月中於Instagram上載大頭自拍相：「九胎九胎九胎 滿腦子都是你」。

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