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【鬼上你架車2】鄺潔楹+劉穎鏇+伍樂怡講靈異經歷　當奴爆方力申是娛圈大咸蟲

娛樂 10:59 2021/11/04

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熱門 全民造星IV 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

《鬼上你架車2》

靈異節目《鬼上你架車2》第2集在明日(11月5日) 於myTV SUPER上架。Donald（阿奴）及方力申（小方）在新一集《鬼上你架車2》邀得3位青春女星，鄺潔楹（Judy）、劉穎鏇（Tiffany）及伍樂怡（Kelly）齊講鬼故。

而小方今次安排阿奴做司機，阿奴笑指小方想左擁右抱，是娛樂圈大咸蟲！

最新影片推介：利愛安專訪

伍樂怡睇樓猛撞鬼

Kelly首先分享一個睇樓撞鬼的經歷，她說有一次在外地參觀一間獨立房子，踏入屋後她媽媽就感覺有異，而Kelly就不以為意。

怎料一行人到二樓參觀時發現主人房的一度大門貼著一度黃色符咒，恍如置身殭屍片一樣。

於是眾人奪門而出，事後Kelly媽媽表示剛才行經走廊時，感覺左右兩邊分別有一男一女老人家企在她身旁，感覺到他們來者不善，繼而感到暈眩。Kelly表示，自此在海外都不敢隨便睇樓。

鄺潔楹校園洗手間驚魂

至於Judy則回憶一件小學時發生的事，當年身為風紀的她，每日放學後都要巡查厠所是否已清空。

但有一天，她如常推開每度厠所門查看時，推到最後一格卻推不開，於是她大聲問︰「係咪有人呀？」門後只傳來一聲微弱的「嗯」。不知那來的膽子，Judy竟然俯身查看門底，卻發現沒有腳！

劉穎鏇韓國酒店聞怪事

於是在大驚之下，Judy大聲道︰「有無人呀？！」門後再傳來更大聲的「嗯！嗯！」。Kelly情急下踢門，原來她的同學正蹲在坐厠上「開大」，一切只是虛驚一場！

最後到Tiffany表示自己沒有親身靈異經歷，但就試過一次到韓國工作入住酒店，住在尾房的攝影師說「俾鬼砸」，嚇得同樣住在尾房的Tiffany心慌慌。

撰文 : TOPicxk柴犬出動

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