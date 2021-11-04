【終極上訴】終院就暴動非法集結定罪原則作裁決　裁定非身現場可能被懲處 

▲ 湯偉雄（右）申上訴至終院，法院就暴動非法集結定罪原則作裁決，裁定非身現場可能被懲處。（資料圖片）

夫婦於早前就2019年7.28中上環暴動案獲判無罪，律政司就有關「共同犯罪」原則是否適用於暴動及非法集結罪行的法律議題提出上訴，獲判得直，丈夫湯偉雄及後再上訴至終院。而涉及2016年旺角暴動的盧建民亦就同樣議題就定罪提出上訴。終院今（4日）頒下判詞，一致駁回盧建民的上訴，而就湯提出的法律議題，終院則裁定即使被告身處現場，基本形式的「共同犯罪」原則亦不適用於非法集結及暴動罪，但對於推動、鼓勵或促進非法集結或暴動的行為，不論被告是否身處現場，均可能被懲處；若參與者曾協議共同參與非法集結或暴動，則可能根據延伸形式的「共同犯罪」原則，而需就更嚴重罪行負上法律責任。

終院又裁定，單純身處非法集結或暴動現場，並不招致任何刑事法律責任，但若然被告身處現場並透過說話、標記或行動提供鼓勵，則可因「參與」該非法集結或暴動，或協助及教唆其他干犯非法集結或暴動罪的人，而被定罪。

上訴期間，首上訴人盧建民提出的上訴議題包括，在證明暴動罪時，證明至少3人為「共同目的」聚集在一起，是否有別於證明他們意圖作出擾亂秩序、帶有威嚇性、侮辱性或挑撥性的行為？如是，被告在作出該等訂明行為和破壞社會安寧的行為時，是否必須具有以該方式執行該「共同目的」的特定意圖？而在證明「共同目的」時，控方是否需要證明被告之間共享或互相理解該共同目的，或曾作出溝通？若被告之間意圖在必要時以武力互相幫助，以應對可能阻撓他們執行共同目的的人，此舉是否暴動罪的一個獨立的犯罪元素等。

次答辯人湯偉雄提出的法律議題則是，普通法共同犯罪計劃原則是否適用於非法集結罪及暴動罪？如是，共同犯罪計劃原則中的「被告人不必在場」原則，是否適用於非法集結罪和暴動罪？

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記者：楊詠渝