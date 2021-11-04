【終極上訴】終院就暴動非法集結釐清法律原則　裁定非身處現場可能被懲處 

▲ 湯偉雄（右）申上訴至終院，法院就暴動非法集結定罪原則作裁決，裁定非身現場可能被懲處。（資料圖片）

夫婦於早前就2019年7.28中上環暴動案獲判無罪，律政司就有關「共同犯罪」原則是否適用於暴動及非法集結罪行的法律議題提出上訴，獲判得直，丈夫湯偉雄及後再上訴至終院。而涉及2016年旺角暴動的盧建民亦就同樣議題就定罪提出上訴。終院今（4日）頒下判詞，一致駁回盧建民的上訴；而就湯提出的法律議題，終院則裁定在非法集結及暴動罪中，基本形式的「共同犯罪」原則並不適用，因有否「參與」才是至關重要的元素，故此單純身處現場，並不會招致刑責；對於推動非法集結或暴動的行為，則不論被告是否現場，亦可被懲處。

終院指如身處現場的被告有透過說話或行動提供鼓勵，則可被視為「參與」該非法集結或暴動，或因協助及教唆他人干犯非法集結或暴動而被定罪。若參與者與他人曾協議參與該非法集結或暴動，並預見在實行計劃時，有人或會干犯更嚴重罪行，參與者則可能需就該更嚴重罪行負上法律責任。

終院又指，對於推動非法集結或暴動的行為，則不論被告是否現場，亦可被懲處，及被判以與主犯一樣的刑罰。

終院於判詞摘要中指出，兩宗上訴的主要爭議包括，控方是否需證明被告與其他參與非法集結或暴動的人士之間有「共同目的」；「共同犯罪計劃」原則是否適用於該等罪行，以及若被告並非身處現場，是否仍可被定罪；可否單單憑藉被告身處現場而將其定罪；及如公訴書內除同案其他被告外，並沒有提及其他參與者，而同案的被告經審訊後被裁定無罪，會否構成「實質及嚴重的不公平情況」。

終院認為，非法集結及暴動罪均屬「參與性」的罪行，控方需證明的，是被告曾與其他人一同參與非法集結或暴動，並意識到該等人士的相關行為，以及有參與其中的意圖。終院裁定，法律上並無規定要求該等參與人士之間，必須共享某些額外的共同目的。

終院又裁定，並非身處非法集結或暴動現場的被告不可被視為該等罪行的主犯，因為「共同犯罪計劃」原則不可凌駕非法集結和暴動罪中，至關重要的「參與」元素。而即使被告身處現場，基本形式的「共同犯罪計劃」（basic form of joint enterprise）亦不適用於非法集結及暴動罪，否則將會與「參與」這元素造成混淆。

但終院又強調，推動、鼓勵或促進非法集結或暴動的行為，則不論被告是否身處現場，均可按「從犯罪行」和「不完整罪行」（secondary and inchoate liability offences ）懲處，及被判以與主氾一樣的刑罰。

終院又裁定，如果非法集結或暴動的參與者曾協議共同參與該非法集結或暴動，並預見在實行共同計劃時，有參與者可能會干犯更嚴重的罪行，參與者則可能會根據延伸形式的「共同犯罪計劃」（extended form of joint enterprise），就他人所干犯的更嚴重罪行負上法律責任。

終院又裁定，單純身處非法集結或暴動現場，並不招致任何刑事法律責任，但若然被告身處現場並透過說話、標記或行動提供鼓勵，則可因「參與」該非法集結或暴動，或協助及教唆其他干犯非法集結或暴動罪的人，而被定罪。

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記者：楊詠渝