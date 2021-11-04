《寶貝智多星》童星大個仔行Gucci世紀大騷　170cm麥哥里高堅化身型格男模

▲ 童星麥哥里高堅長大後人氣一落千丈，昨天Gucci時裝展就找他來行騷。

昨天在洛杉磯舉行了一場世紀大騷，就是意大利時裝品牌Gucci，在當地晚上將整條聖光大道封鎖，以街頭成為天橋，展出115套新裝的同時，影后桂莉芙柏德露成了座上客之餘，更叫人驚喜是失意於荷里活憑《寶貝智多星》一片而令全球認識的麥哥里高堅，竟然成為模特兒。

▲ 麥哥里高堅於1990年憑電影《寶貝智多星》而走紅。（圖片forever_90s_fan ig）

▲ 麥哥里高堅成為Gucci時裝展的男模。（圖片由品牌提供）

大家都應該對1990年的一套電影《寶貝智多星》（Home Alone）還有印象吧﹗及後續集《寶貝智多星2》推出，同樣片房賣座，一時間令麥哥里高堅以800萬美元片酬成為荷里活最高身價的童星，甚至得到已故的Michael Jackson鍾愛，曾經出現於MV及邀請他到家中作客。

但可惜的是自《寶貝智多星》後，他的氣勢一落千丈。15歲時，他因為想擺脫父母對自己財產的監管而對簿公堂。2004年，更因為奧克拉荷馬州藏有大麻而被補，雖然被罰款4,000美元，但運勢一面倒，原來他在2000年至2016年間幾乎沒有工作，只在電視上客串一些小角色而已，2016年後至今天，更完全沒有幕前演出的機會。

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這一次在Gucci名為Love Parade,Los Angeles驚見他的出現，不少人感到意外之餘，原來亦是品牌創作總監Alessandro Michele的情意結，原來他的母親是製片公司的助理，從小已經告訴他夢工場的軼事，這一次在L.A封閉整條荷里活星光大道舉行花生騷，就正好是一次完夢。

當然，我們亦好希望麥哥里高堅能夠憑著這個曝光機會來一次大翻身，成功重出江湖。

記者：何偉雄