【永恆族】女主角陳靜原是半個香港人　由牛津法律系才女至ＭARVEL超級英雄

▲ 《永恆族》女主角陳靜Gemma Chan畢業於牛津法律系。

Marvel大片《永恆族》（Eternals）昨日香港上畫，戲中除有巨星安祖蓮娜祖莉、韓星馬東石為人熟悉，當中扮演超級英雄Sersi的女主角Gemma Chan（陳靜》戲份也不少，而早演出過不少荷里活賣座片的陳靜，原來是半個香港人，且出身不俗。

現年38歲的陳靜，在《永恆族》演盤古初開已存在地球的超級英雄，並由她貫穿不同角色，可說是第一女主角，戲份極重。

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曾演《Marvel隊長》

其實陳靜並非首次演Marvel大片，在2019年的《Marvel隊長》（Captain Marvel），她便曾飾演藍血外星人詭族（Kree）狙擊手Minn-Erva，是反派角色。

另外，她亦主演《怪獸與牠們的產地》（Fantastic Beasts and Where to Find Them）、《變形金剛5：最終騎士》（Transformers：the Last Knight）、和《蘇格蘭女王：爭名奪后》（Mary Queen of Scots）等，早已經是閱歷滿滿的荷里活演員。

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外表優雅、高1.73米身的陳靜，1982年出生於英國倫敦，外祖父母是在中國文革前移民到蘇格蘭Greenock的華裔家庭，父親則是來自香港的工程師，因此陳靜可說是港人移民的第二代，她一直都是在倫敦升學及生活，但她會說少量廣東話。

牛津法律系畢業

Gemma和妹妹一齊成長，父母對二人自小栽培，Gemma自幼便學習芭雷、鋼琴，還有小提琴，更是游泳好手。

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而陳靜學歷亦甚佳，她是英國牛津大學法律系畢業生，但因去熱愛演戲，畢業後毅然放棄到著名法律行當律師，憑當一年模特兒的積蓄，攻讀著名戲劇學校Drama Centre London（校友包括Tom Hardy、Michael Fassbender及Emilia Clarke等）。

荷里活捱十年出頭

Gemma2008年於戲劇學校畢業後，捱了多年，工作都是小角色居多，如曾客串出演人氣影集《新福爾摩斯》（Sherlock）等。

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▲ 現已是荷里活紅人。（取自IG）

直至在2018年的賣座喜劇《我的超豪男友》（Crazy Rich Asians）演婚姻亮紅燈的大家閏秀，因表現突出漸為人識，更成為近年荷里活極吃香的華裔女星。