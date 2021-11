【永恆族】女主角陳靜原是半個香港人　由牛津法律系才女至ＭARVEL超級英雄

▲ 《永恆族》女主角陳靜Gemma Chan畢業於牛津法律系。

Marvel大片《永恆族》(Eternals)昨日香港上畫,戲中除有巨星安祖蓮娜祖莉、韓星馬東石為人熟悉,當中扮演超級英雄Sersi的女主角Gemma Chan(陳靜》戲份也不少,而早演出過不少荷里活賣座片的陳靜,原來是半個香港人,且出身不俗。

現年38歲的陳靜,在《永恆族》演盤古初開已存在地球的超級英雄,並由她貫穿不同角色,可說是第一女主角,戲份極重。

曾演《Marvel隊長》

其實陳靜並非首次演Marvel大片,在2019年的《Marvel隊長》(Captain Marvel),她便曾飾演藍血外星人詭族(Kree)狙擊手Minn-Erva,是反派角色。

另外,她亦主演《怪獸與牠們的產地》(Fantastic Beasts and Where to Find Them)、《變形金剛5:最終騎士》(Transformers:the Last Knight)、和《蘇格蘭女王:爭名奪后》(Mary Queen of Scots)等,早已經是閱歷滿滿的荷里活演員。

外表優雅、高1.73米身的陳靜,1982年出生於英國倫敦,外祖父母是在中國文革前移民到蘇格蘭Greenock的華裔家庭,父親則是來自香港的工程師,因此陳靜可說是港人移民的第二代,她一直都是在倫敦升學及生活,但她會說少量廣東話。

牛津法律系畢業

Gemma和妹妹一齊成長,父母對二人自小栽培,Gemma自幼便學習芭雷、鋼琴,還有小提琴,更是游泳好手。

而陳靜學歷亦甚佳,她是英國牛津大學法律系畢業生,但因去熱愛演戲,畢業後毅然放棄到著名法律行當律師,憑當一年模特兒的積蓄,攻讀著名戲劇學校Drama Centre London(校友包括Tom Hardy、Michael Fassbender及Emilia Clarke等)。

荷里活捱十年出頭

Gemma2008年於戲劇學校畢業後,捱了多年,工作都是小角色居多,如曾客串出演人氣影集《新福爾摩斯》(Sherlock)等。

▲ 現已是荷里活紅人。(取自IG)

直至在2018年的賣座喜劇《我的超豪男友》(Crazy Rich Asians)演婚姻亮紅燈的大家閏秀,因表現突出漸為人識,更成為近年荷里活極吃香的華裔女星。