【蠟筆小新】譚仔三哥推4款小新限量版精品　經典小新屁股memo紙+拉鏈袋【附換購詳情】

▲ （圖片由譚仔三哥提供）

譚仔三哥米線(譚仔三哥)最近又有新攪作！今次聯乘蠟筆小新，於2021年11月4日至12月31日期間，推出四款限量版精品，只需惠顧任何米線/薯粉，即可免費或加錢換領精品。

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是次譚仔三哥x蠟筆小新的限量精品系列共有四款，包括多用途的隨身拉鏈袋、電線圈、毛巾，以及memo紙，設計刻劃了蠟筆小新品嚐譚仔三哥米線時一臉享受的搞笑表情，更因太忘我歎米線，而露出了經典小新屁股，是每個小新迷難以抗拒的「股惑」。

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毛巾的設計是小新和與寵物犬小白一同「心心眼」眼前的譚仔三哥米線，貫徹蠟筆小新的鬼馬個性，抵死之餘，又非常可愛吸晴，極具收藏價值。

四款精品將分四期進行換購，於每個換購期間，顧客凡惠顧任何米線/薯粉，即可換領或換購指定精品一款，數量有限，送完即止。

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責任編輯：王芷瑩