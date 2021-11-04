【賢妻良母】「無飯主婦」也可以是賢妻良母 顧紀筠：只要盡力便問心無愧

▲ 只要自己盡了心力，問心無愧！

我們年代的賢妻良母，必然是會煮飯、帶小孩，持家有道的，為家庭付出一切，也許失落了自己。

現代的好媽媽，也都身懷十八般武藝，既要工作，也生怕孩子少了關注，競爭不及人，總之事事做足，無懈可擊。做得不好的母親，也必然會有，例如湊仔責任交給傭人姐姐，自己行街去威，打牌玩樂。

但我想講的是這種：像王菲，她不按牌理出牌，個性瀟灑，不落俗套。教孩子，也用上一種跟世人不同主調的模式。例如曾被報道過，從上課途中接走童童，還打趣說：「逃學成功！」落得被網民責罵的例子。

她叫女兒為大姐、二姐，自稱三妹的王菲，日誌上寫道：「每個任性不大懂事的媽，總能生出個溫順明理的女兒。」在女兒面前，她放下身段，不會擺出媽媽的架子，讓她們自由發展，充滿自信，言語間不乏正面的支持和鼓勵，就如天下間所有母親一樣，愛得全心全意。

我有個朋友，跟我一樣，也是個「無飯主婦」。但她跟女兒們的關係相當親密，更像朋友，可以一起喝酒、一起旅行、一起醉倒。

我也可能就是這種不傳統的媽媽，從來未曾煮過一頓住家飯給孩子，卻永遠都能掏心掏肺講心事，摸索他們的心意安排生活，並且了解他們的喜好。假如作為一個好母親的條件，必須納入煮飯的話，我肯定肥佬；但我可以肯定兼大聲地告訴別人，孩子都很愛我。

做人，甚麼是好？甚麼是差？可不是別人的標準，只要自己盡了心力，問心無愧！

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