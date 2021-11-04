【安心出行】公務員用假安心出行被捕　聶德權指好大機會失去工作

▲ 公務員事務局局長聶德權形容，使用假「安心出行」程式屬虛假文書，做法可不接受。（經濟日報資料圖片）

港府今個星期一起，要求市民出入政府處所、街市等處所，須使用「安心出行」應用程式，惟首日已有5人涉使用假安心出行程式被捕，當中亦涉及公務員。公務員事務局局長聶德權形容，有關程式屬虛假文書，做法可不接受；又指公務員使用假「安心出行」，亦好大機會失去工作。

警方日前稱，周一上午接獲入境處報案，指灣仔入境事務大樓有人使用假冒「安心出行」程式，意圖進入大樓，警員到場經調查後，拘捕4男1女(22至45歲)，包括一名審計署職員，2名入境處職員和2名政府外判合約員工。詳情請見【下一頁】

公務員事務局局長聶德權今早(4日)接受商台節目訪問時直言，如有關事件屬實，是不可接受，又指，使用程式假屬虛假文書，觸犯刑事罪行；至於公務員使用假「安心出行」會否好大機會失去工作，聶德權回應：「當然啦」。

聶德權提到，有考慮過長者等未有智能手機，使用智能手機的普及性不及成年人，但政府考慮措施的需要性而推展，強調政府會盡力協助長者使用「安心出行」，若未能使用程式，需要填寫資料時，盡量提供方便的安排。至於會否研發其他技術，是否正同八達通商討，他指，資科辦正研究各種方案。

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責任編輯：陳正怡