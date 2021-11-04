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【椪糖意外】至少3人模仿魷魚遊戲整椪糖爆炸受傷　14歲少年小腿3級燒傷神經受損

食用安全 11:52 2021/11/04

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至少3人模仿魷魚遊戲整椪糖爆炸受傷。

Netflix劇集《魷魚遊戲》大熱，連帶劇中所玩的遊戲都引起劇迷模仿，TikTok上也出現很多挑戰製作椪糖的影片。不過有悉尼醫院醫生提到，近期因製作椪糖而發生意外的個案上升，至少3人因而受傷，其中一名14歲少年更因3級燒傷，或需植皮。

綜合外媒報道，14歲的Aiden Higgie上個月在家嘗試跟隨TikTok影片，挑戰製作椪糖。當時他將水、蘇打粉和糖放在一個不能放進微波爐的膠杯，意圖將糖融化。但該杯承受不住高溫，在少年的手中突然爆炸。

高溫將糖和塑膠融在一起，從Aiden Higgie的膝蓋一路流到小腿，並且黏住，一直燒灼他的皮膚。最終導致兒子手腳都被燙傷，手掌一級燒傷起了一個大水泡，而小腿就三級燒傷，傷及神經，目前還在討論是否需要植皮。

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Aiden Higgie的媽媽表示，

就像拖肥糖，燒到神經。家中很多杯都可以放進微波爐，但小朋友不懂得分別。

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悉尼兒童醫院燒傷科醫生Dr Erik La Hei表示，單是該醫院就接收過3個相關案例，亦聽聞其他也有類似個案。他表示：

融化的糖比滾水熱得多，可以瞬間就燒傷得很深，相當危險。

萬一發生意外，他建議馬上沖流動冷水20分鐘降溫，有需要就馬上送院。

責任編輯：羅嘉欣

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