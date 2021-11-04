【全民造星III】龔柯允大馬來港唱歌曾被看扁　感激Gin Lee林宣妤互相扶持

▲ 龔柯允已有逾十年的樂壇生涯。

龔柯允，人稱馬拉Karen，她既曾是ViuTV《全民造星III》的30強選手，又曾經是TVB《超級巨聲》的踢館者，與比賽結下不解之緣。Karen承認對自我要求甚高。她接受TOPick專訪，談笑風生地分享自己走過歌唱路上的迷惘，或者應該可稱她是「龔柯允2.0」了！

Karen在ViuTV《全民造星III》比賽期間，憑一把靚聲再受觀眾關注，但曾被批評實力見底，最終30強止步。本以為Karen推出的新歌《Sing A Live》會是一首慢歌讓她展現功架，卻轉走搖滾曲風，但原來新歌是她在心態轉變上的紀錄。

▲ （黃建輝 攝）

新歌反映心態轉變

她說：「因為始終在完成《造星III》後，對我打擊很大，我不斷地去尋找時，我覺得自己某程度上對唱歌的態度有變，就覺得這個過程是需要以歌曲去紀錄。新歌《Sing A Live》歌名包含兩個意思，Live就是現場演繹，A Live就是指我如何在我的音樂世界中alive。因為以往都有不少人指我只是空有靚聲而欠缺情感、靈魂，所以我很久前也很想解決這一個問題。」

Karen的新歌是來自她8年前的Demo，再由編曲人改編，而最巧合之處是她創作Demo時同樣面對著迷惘、不安，她憶述：「我在人生最低谷時寫的，當時自己剛來到香港，住在類似家庭式劏房的單位，仍記得錄製Demo時有人在打麻雀。」

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▲ Karen今年第二首個人單曲《Sing A Live》（IG圖片）

「唱到，仲要唱得最好」

對於一位專業歌手而言，現場演繹歌曲時的音準、情感表達，兩者的準繩度同樣重要。自出道以來已是走實力派的Karen當然從不馬虎，每一次演出時是不容許自己出錯，更是不單止「唱到」，更要「唱得最好」！

Karen把「極致」掛在嘴邊，現時也添加了新元素：「與以往一樣也是追求演唱上的極致，只是現時要添加情感、自己的情緒，連自己的脆弱也加入在當中。」 她再作解釋：「從前的我是會很有包袱的，或許是因為自己獨自來到香港，變成築起了很多無形的牆，不太敢與別人分享自己脆弱的一面。」

至於一位歌手有多少斤兩，最清楚都莫過於歌手本人，她大笑地說：「我知我係有實力」。她有實力之餘，同時也相當「用力」！

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她為自己現場演唱時有時唱得大聲而解畫：「因為我自小到大都是於舞台上現場演唱，台下的觀眾各自玩樂，我就習慣在舞台上演唱時比較用力、大聲，因為我想獲得觀眾注意，否則站在台上會有羞辱感。」

她曾以為順利成章用自己「最耍家」的技倆用於《造星III》比賽中：「原來電視觀眾是不接受這一套，再加上比賽中有很多人唱歌，製作組不會因為一個人而調整設備，所以出來的混音效果就與想像中有落差，自己也覺得『點解會咁嘅？』」

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捉緊眼前機會

或者有人會把Karen歸類於懷才不遇的歌手，Karen又是否同意呢？Karen並不認同：「我覺得機會是一直也存在，只不過視乎你有否把它捉住，譬如我在《造星III》出現前自己也相當大掙扎，畢竟年紀已不輕就有不安感，覺得年紀不小也追夢會否很傻，又會否年紀太大而沒有機會呢？最後決定以素人身份參賽，不參加的話就沒有機會。」

就是因為Karen遇上《造星III》，繼而遇上戰友陳善渝（Odilia），Odilia再引薦她簽約現時的經理人公司。Karen對公司抱有感恩之情：「真係救咗我啊！俾咗一個希望我！」她認為現時所唱的歌曲是要先感動自己：「我不會交行貨，那怕是情歌也好，而且我是超級想唱K歌。」她也感謝公司提供資源與高自由度，而她醉心唱歌之餘也樂於參與不同工作。

▲ Karen與Odilia（IG圖片）

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她經歷過不知所措，現在是不斷克服的階段，但確信是朝著正確的方向，「我現時也會上不同的課堂去尋找自己，以往欠缺情感的演繹源於自己對自身的不了解。」另外，視唱歌為第一位的她希望將來有機會舉行個人音樂會，最重要的是以生命影響生命，以自己的音樂去鼓勵更多人。

開頻道介紹大馬生活

Karen的音樂發展走上正軌，同時也發展個人YouTube頻道，開展「馬來西亞香港人系列」介紹香港的馬來西亞菜，又有不同的日常、旅遊短片，正當自己剪輯YouTube片又遇上另一個大好機會！

事緣Karen在疫情期間工作受影響，在剪片時就想起曾到訪馬來西亞榴槤園：「當時真的打算參觀，沒有想過做生意，然後當時就想起可代購榴槤，於是剪片時把廣告加入於當中，幸好訂購表格的反應又不錯。」

Karen親力親為管理網店：「上網搜尋資料、試食不同的榴槤，然後就拍片介紹，成功經營榴槤生意。幸好榴槤是季節性的水果，我只需在榴槤收成時才需要營運。」

▲ Karen的網店做得有聲有色。

遇上圈中好姊妹

Karen從馬來西亞來香港發展已11年，現時又因疫情影響而2年多沒有回大馬，儘管她自信地指自己適應力高，但家人不在身邊，偶爾感到孤單也是人之常情。

幸好，Karen身邊有一群同樣在香港娛樂圈打拚的女生，包括：李幸倪（Gin Lee）、廖子妤、楊秀惠、林宣妤。眾人互相扶持，在聚會中分享在香港所遇到的落差、難處，她們聚會時更趁機一解思鄉之情：「我們外出時會說馬來西亞式普通話，即是普通話時也帶有鄉音，也是故意的。其他人也會看著我們，皆因我們是很嘈吵的。」

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她也道出眾人的共通點：「我們都是屬於比較乖、『易話圍』，又怕說話時會得罪人，希望我們與人相處時也會有一點趣味，不要只順從別人的說法。」

又不少得要提到與她「少少撞樣」兼多次合作的的谷婭溦，Karen開心地說：「我與她是相當有火花，我很欣賞她的才華，她真的很厲害。我們於《超級巨聲》合作後，保持私下聯絡，一起翻唱歌曲，以及大家也明白離鄉別井的無助，在不為利益下互相幫忙。」

一段段難得的緣份，絕對成為Karen在歌唱事業努力向前的最強後盾呢！

記者：陳淑霖

髮型：Adam Hui @ Duet Cuts

服裝： mi - tu

場地：Duet Cuts & Cups