【MIRROR伯樂】花姐憶MIRROR成軍3年苦與樂　犧牲天倫樂成為金牌經理人

▲ 花姐憶MIRROR成軍三年苦與樂，犧牲天倫樂成為金牌經理人。

《全民造星》已來到第4季，從節目中首季選秀出道的MIRROR已成超級人氣男團組合，並在昨日（11月3日）慶祝正式出道3年。

身為《全民造星》系列的監製兼男團MIRROR及ERROR經理人的花姐（黃慧君），昨晚在個人社交平台撰文分享3年來的苦與樂，並點名答謝團隊背後每位勞苦功高的成員。

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花姐感性撰文

花姐於2018年籌辦大型選秀節目《全民造星》，成為ViuTV的皇牌節目之餘，同時發掘了兩大男子組合MIRROR與ERROR，今年兩隊人馬在香港掀起追星潮，成為大家茶餘飯後的熱門話題。

昨日（11月3日）正是人氣男子組合MIRROR成軍3年的日子，12子於九展舉行專屬答謝會《MIRROR Be 3 Birthday Party》，由當日節目一手提拔及照顧他們約3年多的經理人花姐，事後在社交網站感性撰文：

三年前嘅今日，人生有好大嘅轉變，由一個電視台監製變成16子嘅經理人。呢段時間遇過好多困難，流過好多眼淚，迷惘過，失落過，軟弱過，憤怒過。但幸運有你地一直嘅陪伴。 多謝魯生，人生導師，令人敬佩嘅老細，表面吋吋貢，但內心充滿愛。永遠記得佢send一個msg叫我好好放假陪下屋企人，好感動！ 多謝金生，亦要同佢講對唔住，一直包容我，盲撐我，佢係我心目中都係好爸爸！ 多謝David，絕種好人，全靠佢睇住我呢個唔受（守）規則嘅人，同一直包容我嘅缺點。 多謝寶姐，多謝Crystal，一直陪伴我，無私為MIRROR賣力，love u so much 多謝Karen，佢嘅忍耐力令我佩服，多謝你嘅加入。能夠有你呢個朋友真好！ 多謝Cindy，多謝你默默地為我同MIRROR付出！多謝Harry嘅細心，多謝阿濟幫我照顧ERROR。多謝makeup ，hairstyle，stylist，你地（哋）一直嘅努力。

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為工作犧牲家庭樂

然後，花姐不忘多謝鏡粉，以及向MIRROR成員送上祝福：

多謝鏡粉，你地令MIRROR好幸福，多謝你地一直陪伴MIRROR。最後多謝MIRROR 12子，我近年煩腦來源都係來自你地（哋），但非常非常非常之愛你地（哋），One and All , All in One。希望你地以後都可以過得健康快樂。

過去3年來，花姐雖然有寶姐及團隊的幫忙，但MIRROR與ERROR一共16子人氣越來越旺、工作量爆增，加上每年一度的《全民造星》比賽，花姐確實分身不暇，她曾在節目中提及過，因為工作而失去家庭日感到不開心，但喜歡親力親手的她亦難以選擇放棄工作。

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現年48歲的花姐育有兩子，現在已分別19歲及15歲，一家四口感情好好。

在未組成MIRROR之前，花姐一直專注電視台幕後工作，有較多時間享受天倫樂。花姐丈夫也很重視家庭，希望兩夫妻都能經常在家陪伴兒子成長，每星期又設有家庭日，放假一齊去旅行，但如今花姐已很難做到。

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少時間親子感內疚

花姐曾接受傳媒訪問時坦言，因花太多時間照顧MIRROR而令老公不開心，她在家談起MIRROR時，老公也不感興趣。

為了「湊12個仔」，花姐變相減少了時間照顧親兒，只能在每朝送兒子返學時見面，坦言為此感到內疚，希望能平衡好工作與家庭。

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鼓勵兒子追夢

現成為金牌經理人的花姐受到「鏡粉」尊敬，行出街都有好多人認得，花姐指性格內歛的大仔不喜歡她成為名人：「大仔好抗拒，如果有人喺街度認到我，佢係唔鍾意、好反感。大仔唔係咁接受到我工作轉變，我都解決緊呢個問題。幸好細仔都鍾意睇《全民造星》及支持MIRROR成員，透過節目明白媽媽的工作。」

花姐曾透露做《全民造星》這個節目，正正是想讓細仔知道，要努力追求自己的夢想。細仔說過想做NBA球員，相信自己總有一日會做到。

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