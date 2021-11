【MIRROR伯樂】花姐憶MIRROR成軍3年苦與樂　犧牲天倫樂成為金牌經理人

《全民造星》已來到第4季,從節目中首季選秀出道的MIRROR已成超級人氣男團組合,並在昨日(11月3日)慶祝正式出道3年。

身為《全民造星》系列的監製兼男團MIRROR及ERROR經理人的花姐(黃慧君),昨晚在個人社交平台撰文分享3年來的苦與樂,並點名答謝團隊背後每位勞苦功高的成員。

花姐感性撰文

花姐於2018年籌辦大型選秀節目《全民造星》,成為ViuTV的皇牌節目之餘,同時發掘了兩大男子組合MIRROR與ERROR,今年兩隊人馬在香港掀起追星潮,成為大家茶餘飯後的熱門話題。

昨日(11月3日)正是人氣男子組合MIRROR成軍3年的日子,12子於九展舉行專屬答謝會《MIRROR Be 3 Birthday Party》,由當日節目一手提拔及照顧他們約3年多的經理人花姐,事後在社交網站感性撰文:

多謝寶姐,多謝Crystal,一直陪伴我,無私為MIRROR賣力,love u so much

為工作犧牲家庭樂

然後,花姐不忘多謝鏡粉,以及向MIRROR成員送上祝福:

多謝鏡粉,你地令MIRROR好幸福,多謝你地一直陪伴MIRROR。最後多謝MIRROR 12子,我近年煩腦來源都係來自你地(哋),但非常非常非常之愛你地(哋),One and All , All in One。希望你地以後都可以過得健康快樂。