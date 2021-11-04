【全民造星IV】78號馬欣曾為黎明Twins伴舞　被封「靚版黃心穎」IG豪派福利照【多圖】　

▲ ViuTV《全民造星IV》的78號參戴者馬欣舞藝出眾。

ViuTV節目《全民造星IV》在昨晚（11月3日）播至第3集，當中78號的參賽者馬欣（馬彩欣）以一襲白色緊身高衩戰衣登場，於演出時大跳性感舞蹈，表現十分具水準，令人眼前一亮。

其實現年27歲的馬欣為跳舞導師、瑜伽導師兼香薰治療師，舞技不凡的她曾先後為歌神許冠傑、譚詠麟、側田、Twins及CAllStar等演唱會伴舞，更為黎明御用Dancer，難怪舞技出眾。

【全民造星IV】《造星》史上最年輕對決 子涓想入女團被花姐質問

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

【全民造星IV】中日混血兒喜感吸引梁祖堯 坂部佩莎被花姐封為「女版Edan」

梁祖堯大讚馬欣

在昨晚《全民造星IV》內，馬欣甫一登場表演便吸引導師之一的梁祖堯，他大讚對方跳性感舞好看且不俗，揚言要馬上搶去她成為旗下學員。

最新影片推介：利愛安專訪

演出經驗豐富的馬欣經常於演唱會台上為歌手伴舞，包括歌神許冠傑、譚詠麟、側田、Twins及CAllStar等，深受歌手們的愛戴。

她更是四大天王之一的黎明的御用Dancer，曾跟隨他赴台北、澳門等地出騷，十分厲害。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

被封「靚版黃心穎」

擁有Fit爆身材的馬欣被網民指是「靚版黃心穎」，她未參加《全民造星》已頗活潑於社交平台，現時的IG追蹤人數9700多人。

馬欣不時在IG貼出福利照及短片，大方分享跳舞舞姿外，當中亦不乏水著寫真，晒出修長美腿及纖腰，盡展健康性感，讓大家大飽眼福。

▼ 點擊圖片放大 +21 +20