【青年心城】林正峰避愛游嘉欣　結局篇再揭發人深省金句

▲ 林正峰、游嘉欣的關係結局如何？

《香港愛情故事》監製林肯製作的劇集《青年心城之撐起青春》將於本周日（7號）播出最終回。劇情講到阿峰（林正峰飾）因難頂與阿欣（游嘉欣飾）貧富懸殊，執包袱出走，途中跟阿欣大吵一場；阿欣最後忍無可忍決定放手兼出走台灣散心。之後一直選擇逃避現實的阿峰，終付出沉重代價。

大結局篇的拍攝，與阿峰的人生一樣波折重重，事緣拍攝配對公司老闆阿晴（黃美棋飾）及阿磊（林子超飾）婚禮當日，因為天雨關係以致運送拍攝器材的貨車卡了在泥坑中未能如期抵達。

▲ 美棋BB穿婚紗。

在別無選擇下，製作組改以兩部手機拍畢該個場口，但拍出來效果卻與專業拍攝器材無異，令演員們為之讚嘆。

該場劇情講述阿晴與阿磊排除萬難在疫情下舉行婚禮，美棋BB婚紗Look更是相當養眼。談到工作人員情急智生改用手機拍攝，美棋BB對幕後團隊讚不絕口：「幸好現在電話像素夠高，導演轉數快，攝影師又夠經驗，才可以順利完成！」

▲ 游嘉欣近日人氣急升。

談到被手機如此近距離拍攝有否不習慣，美棋BB笑謂反而好似平時影相。美棋BB透露是次是首度披嫁衣拍劇，並笑指拍攝前有隱憂：「擔心自己太肥著婚紗唔靚，好彩工作人員拎的角度就到我。」

▲ 正峰有一班好好的朋友。

最後一集《青年心城》與首集一樣有很多發人深省金句，包括：「殘係狀態，廢係心態」及「傳統係要嚟打破」等；另之前大快人心的「凍檸茶少甜」事件、將再度困擾阿峰，到底今次阿峰又會怎應對「是是旦旦」的茶記伙記呢？

同場加映：利愛安訪問