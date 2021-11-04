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【第三針疫苗】合資格人士下周四起可打第三針　一文看清接種須知及疫苗種類

社會 12:07 2021/11/04

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熱門 全民造星IV 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

合資格人士下周四起可打第三劑，一文看清接種須知。（梁偉榮攝）

政府11月3日宣布合資格人士同月11日起可打第三劑包括免疫力及較高風險人士，11月5日在專題網站開放預約，並預料合資格打針的群組人數約186萬人，詳情即看：【下一頁】。TOPick整合了市民接種第三針的常見問題及注意事項。

1. 為何我需要接種第三劑？

隨疫苗提供的保護會因時間而減少，世衞建議長者等高危群組有需要接種第三劑疫苗。至於第三劑疫苗的接種安排，會以風險為本分批安排特別組別的人士，包括以下群組：

    點擊圖片放大
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2. 何時開始可以預約及接種？

上述組別人士可於由11月5日起開始預約，在11月11日（周四）起免費接種第三劑疫苗。

3. 我可以通過甚麼途徑預約及接種疫苗？

合資格人士可以由11月5日周五起透過專題網站預約，或在社區中心領取即日籌接種；公立醫院病人和訪客在疫苗接種站接種以及私家醫生診所接種第3劑疫苗。

4. 接種前，我需要注意的事項及準備的文件？

16歲以下人士需由家長陪同、65歲以上只需出示身份證、職業屬高暴露風險人士需提供工作證明。

5. 第三針我應接種復必泰，還是科興疫苗？

專家建議第三針接種復必泰疫苗，基於可以提高免疫力，但當局強調第三針未必一定接種復必泰疫苗，市民仍可按自己意願及情況，選擇第三針是接種復必泰或科興疫苗。

6. 若我早前在外地接種了香港沒有提供的疫苗，又屬高風險群組是否也能接種第三劑？

當局指只要是屬合資格群組的香港居民，並完成疫苗接種滿6個月，都可以接種第三劑。

更多健康台最新熱門影片：

一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https://bit.ly/3BJX1BB

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

 

記者：陳麗娜

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