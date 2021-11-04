【星空下的仁醫】何依婷演下半身癱瘓騷演技　宅女Regina性格自覺患情緒失語症

▲ 何依婷自覺患情緒失語症。

港姐出身的何依婷（Regina）在今年兩大台慶劇《星空下的仁醫》及新版《十月初五的月光》均有份參演，可見何依婷成為TVB力捧的花旦。於劇集《星空下的仁醫》內，何依婷飾演性格開朗的兒科醫生「游芝樺」，卻因意外令雙腳癱瘓而坐輪椅。

今次角色可說是何依婷「考牌」之作，因為她要挑戰多場喊戲外，亦有不少內心戲要應付，她的表現整體亦屬稱職有餘，可說是可造之材。

鏡頭前，這位女神親民可人，不過早前何依婷接受媒體訪問時表示懷疑患上情緒失語症，不擅於交際應酬，性格宅到爆，當中她說：「遇到不開心事不懂表達。」

【星空下的仁醫】羅子溢跟嬰孩對手戲充滿愛 網民激讚：連BB都識做戲

▲ 何依婷演兒科醫生Esther。

被細心仁醫感動

昨晚（11月3日）播出的第13集《星空下的仁醫》，講述游芝樺（何依婷飾）跌倒受傷，坐在輪椅的芝樺見到章醫生（鍾嘉欣飾）。芝樺向章醫生訴說訴自己應否繼續做醫生。她問道：「是否我太不鍚身才出事，個個也這樣忙，為何得我一個出事？」

芝樺更謂小時候遇過一位細心的醫生，她說：「現在好想遇番他，好想問下他，如果他跟我一樣，再也不能走路會如何?會還想不想做醫生。」而章醫生決定幫她搵找回這位醫生。

▲ 何依婷演的兒科醫生角色獲網民關注。

懷疑患「情緒失語症」

今次何依婷所演的兒科醫生獲網民關注，她曾謂視該劇為情緒演技學習初階班，當中有幾場喊戲要應付，拍攝時她靠回憶以前的不快經歷。

Regina早前接受媒體訪問自爆懷疑患上「情緒失語症」，何依婷自言性格很「宅」，收工便回家，亦不太喜歡外出。何依婷解釋可能跟她是獨生女有關，性格比較孤僻。

最新影片：利愛安專訪

不擅長人際關係

另外，何依婷直言圈中的交心朋友不多，身邊朋友大部分是中學同學，外間可能覺得她不乏裙下之臣，她自言沒有追求者，可說是不擅長人際關係。

Regina並指，早前看過一本關於情緒失語症的書籍，書中提及這類人看似大情大性，但當遇到不開心的事情時，卻完全不懂得去表達，對身邊關心她的朋友，也封口不提，何依婷直言正是這類人。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

新一代宅男女神

現年27歲的何依婷於2017年參加港姐奪亞軍而入行，起初她只擔任擔任兒童節目《 Think Big天地》主持，19年因擔任《學是學非》第6輯主持而受到注目。

及至去年，何依婷憑著於劇集《機場特警》演港女網紅而跑出，其中一幕她穿著熱褲讓楊明摸大髀的戲份，令她成功搶鏡。

▲ 於新版《十月初五的月光》擔任女一。 （取自instagram）

獲樂小姐點名力捧

獲高層樂易玲點名力捧的何依婷，在另一套台慶劇《十月初五的月光》裡重演佘詩曼的「君好」角色，短短4年已榮升女一。

劇接劇的Regina在本月將跟馬國明、林夏薇等開拍新劇《法言人》，演出機會不斷。

▲ 何依婷擁有高學歷。 （取自instagram）

【星空下的仁醫】吳嘉儀入院垂危囡囡哭崩 林靖文喊功了得分享流淚秘訣

另外，何依婷為高材生一名，她於2012年入讀香港城市大學商學院，主修資訊系統學系環球商業系統管理課程和副修心理學。

在學期間修讀的各科成績理想，考獲均GPA3.5以上的佳績，並曾獲獎學金資助赴美國史丹福大學、英國利兹大學及中國上海復旦大學作交換生，且於畢業前到位於杭州的阿里巴巴總部實習。

Regina最終於2016年以考獲一級榮譽學士學位，畢業後於四大會計師樓之一的安永會計師事務所任職金融服務顧問。