【救急扶危】觀塘八旬翁跌倒不斷流血途人合力急救　批報案中心問題過多救護車半小時後抵達

▲ 觀塘一名八旬翁跌倒流血，途人報案並為其急救，批報案中心問題過多，憂耽誤治療。

受傷報案，固然希望救護車盡快抵達，救助傷者。不過，有網民在社交平台投稿指，其家人為醫護人員，近日路經觀塘時發現一名老翁跌倒街上，不斷流血，與途人報案求助，並合力急救。但事主斥報案中心人員問題過多過長，憂耽誤治療，期間老翁情況惡化，開始神志不清，而救護車於報案後約30多分鐘才抵達。事主分享是次經歷，冀向報案中心反映意見，檢討報案程序，及時救援。

報案中心問題過多 救護車半小時後抵達

事主投稿至facebook專頁「公務員secrets」分享是次經歷。他指，本周一（1日）下午約4時，其家人經過觀塘一間學校門口時，發現一位80多歲的伯伯跌倒，血流如注，遂一面請途人報案，一面為伯伯急救。

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雖然家人為醫護人員，惟身上欠缺急救用品，急忙著路經的學生幫助取物資。與此同時，報案中心仍沒問完問題，並問是否有外遊紀錄，期間伯伯情況變差，甚至有點神志不清。由於家住附近，故事主家人立即返家取物資，冀助伯伯止血。

家人是醫護，但湊住個細路，手上又無咩急救用品，叫個路過學生跑入救護室拎紗布，得幾塊，阿伯血流如注，好快紗布都濕晒，報案中心職員都仲喺度問問題……咁拖落去都唔係辦法，家人9秒9衝返屋企拎左兩條即用即棄毛巾，報案中心都仲未問完問題……阿伯都成身震晒，叫凍，又開始神志唔多清醒，咩都點頭……

▲ 伯伯跌倒後血流如注，衣物也染血。（facebook專頁「公務員secrets」）

從相片可見，伯伯滿身是血，坐在學校門口的梯級，地上也染有血漬。事主稱，期間伯伯致電妻子到場，學校職員也出來協助，但他斥事態緊急，救護車卻於半小時後才抵達，是因為報案中心問題過多，耽誤時間。

不過伯伯都仲可以拎電話出嚟叫人call阿囡無人聽，再call太太！太太住附近，學校其他職員出嚟幫手，所以我家人仲可以喺附近樓下帶太太過嚟。（80幾歲老太太都仲快過救護車）

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冀報案中心檢討問題 勿耽誤治療

事主坦言，希望報案中心可以檢討程序，尤其職員接案後要問的問題，希望勿因此延誤治療。

我喺度想講，我哋香港好proud of 的救護12分鐘承諾，就因為報案中心水蛇甘長的問題而拖延！！！ 作為路人甲，真係鬼知阿伯有無外遊咩！你問埋d問題同急救無關，你不如問吓血流量幾多，派人睇下好過啦！！結果救護車差唔多30幾分鐘先到！ 雖然我們不是伯伯的家人，但睇見咁真係好心急，希望報案中心可以檢討下啲screening問題！如果路人同家人報案，有些問題跳過算數啦！ 你問一百條問題，路人甲唔斷氣，阿伯都斷氣啦！希望阿伯無事啦！

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責任編輯：羅嘉欣