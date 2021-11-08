繁囂鬧市尋心靈綠洲　面對逆境不可怕

▲ 「香港青年協會賽馬會環球領袖訓練計劃」今年透過電車旅程和多項特色主題，探索可持續發展，培育青年優秀環球領袖。

在節奏急促的香港都市，街道車水馬龍，間中電車響起叮叮聲，只要集中精神留意當下，仍能放鬆心情、調節情緒。由香港青年協會主辦，香港賽馬會慈善信託基金捐助的「香港青年協會賽馬會環球領袖訓練計劃」，日前舉辦「領袖叮叮對談2021：邁向可持續社區」，多位知名社會領袖與青年領袖於特色電車上互動交流，探索可持續發展，培育青年優秀環球領袖，把所啟發的意念轉化成實際行動，共同為香港甚至世界帶來更深遠的影響。

是次電車旅程請來香港滑浪風帆運動員陳晞文分享20年運動員生涯的起跌、保持心理質素的要訣，以及香港青年協會臨床心理學家王昌哲指導參與青年練習靜觀。他們在繁囂的鬧市中，創造出心如止水的平衡時空，走進心靈綠洲之旅。

▲ 香港滑浪風帆運動員陳晞文(左)坦言自己曾經迷失，但一想起在風帆上乘風而去的感覺，決意繼續堅持。

剛從東京奧運返港的滑浪風帆運動員陳晞文，經歷了不少高低跌蕩，即使身負肋骨骨折、脾臟被切除的傷患，仍勇闖2012年倫敦奧運；2014年她攀上高峰，獲得仁川亞運金牌，隨後即面對挫折，失落2016年里約熱內盧奧運資格。她坦言曾經迷失，想過放棄，但在過程中提醒自己為何喜歡風帆，就是想一直享受乘風而去的感覺，因此決意繼續堅持，今屆重獲東京奧運資格，以第8名完成賽事。她勉勵青年要「找回初心，享受過程，投入其中，最重要have fun！」

▲ 青協臨床心理學家王昌哲表示，將靜觀練習應用在日常生活挑戰中，有助大家更能活在當下。

青協臨床心理學家王昌哲則在電車上分享靜觀練習方法，包括調節呼吸，張開雙耳細心聆聽周遭的聲音，如車聲、行人過路燈的提示聲等，藉此清空腦袋，放鬆肌肉與心情，將專注力放在當刻的一事一物。王昌哲解釋，將靜觀練習的方法應用在日常生活挑戰中，有助大家更能活在當下，感受當下。

這趟旅程的參加者主要為中學及大專學生。就讀中四、本身有參加單車運動的葉正川表示，運動員陳晞文負傷出戰奧運的經歷，令他能借以為鑑，日後面對挫折，也會調整心態，思考自己對運動的堅持和決心。在港大修讀社工碩士課程的陳凱瀅說，以往曾在校嘗試靜觀練習，今次在電車上的經驗獨特，體驗新鮮有趣；而運動員的經歷則令她明白團隊合作的重要性，啟發她日後成為社工，要虛心與不同專業界別多交流。

「香港青年協會賽馬會環球領袖訓練計劃」透過多元的領袖訓練和活動，致力為香港以至全球培育出色及具全球視野的青年領袖。項目涵蓋國際論壇、領袖對談、網絡聯繫、網上全球領袖座談、暑期青年領袖訓練及海外領袖課程獎學金等，藉此裝備青年，應對未來挑戰和放眼世界，培育可持續發展的青年領袖。詳情可瀏覽網站leadershipinstitute.hk。

（資料由客戶提供）