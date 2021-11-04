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【婆媳關係】吃飯時奶奶要求彈琴助興　新抱拒絕被筷子掟面

親子 13:08 2021/11/04

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台灣一名奶奶要求新抱吃飯時彈琴助興，被拒絕後用筷子扔向新抱的臉。

婆媳關係向來是自古難題，丈夫被夾在媽媽和老婆中間，有時要做協調角色，避免關係惡化。日前一名人夫在網上大呻，指媽媽在吃飯時要求老婆彈琴給大家欣賞，老婆婉拒後卻被媽媽用筷子扔臉，令老婆大感憤怒，更直言以後都不會再跟對方吃飯。

奶奶批亂花錢買鋼琴

台灣Facebook群組「靠北婆婆2.0」日前分享一篇投稿，男網民表示自己跟老婆結婚兩年，平日工作都很忙，而且沒有跟雙方的父母同住，所以與長輩不是經常見面。最近夫妻兩人同時放假，體貼的老婆便邀請老爺奶奶到家裡吃飯。

由於兩夫婦沒有供樓或供車的負擔，亦沒有小朋友，因此開支不大。而事主的老婆一直在學彈琴，為方便練習，所以早前購入了一部價值40萬新台幣（約港幣11萬）的二手鋼琴，放在客廳。

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吃飯時突要求新抱彈琴

事主的媽媽看到鋼琴後立即詢問價格，得知後認為兩人不節儉、亂花錢。而事主勸說父母「悄悄抱怨幾句就好了，在老婆面前不可以這樣說」。怎料在大家吃飯時，事主媽媽突然要求老婆彈琴給大家欣賞，「你是不是會彈琴，你去彈一首好了，這麼貴的鋼琴，我們還沒有聽過你彈呢。」

事主老婆聞言後以彈得不好為由婉拒，然而媽媽開始抱怨，指既然不會彈琴就不要買這麼貴的鋼琴，並要求他們將鋼琴退貨。事主老婆拒絕，但媽媽繼續強迫她為大家彈琴，更稱「彈不出來就是騙她兒子的錢」。

老婆嗆我媽，她來彈鋼琴，那不如讓我媽來跳舞，一起給大家欣賞。

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拒絕後用筷子扔面

婆媳開始為彈琴一事吵架，而事主媽媽一怒之下更拿起筷子扔向老婆的臉，令老婆憤怒地表示「這輩子都不會再和我媽（奶奶）一起吃飯了」，最終不歡而散。夾在二人中間的事主認為媽媽不應對老婆動粗，但同時也不能理解為何老婆堅決拒絕彈琴，遂向網民求助：

我真的不明白，老婆為甚麼堅持不彈鋼琴？明明彈得很好，只要證明一下自己就好了啊，她為甚麼一定要拒絕？

事主被批「豬隊友」

帖文一出引起網民熱議，紛紛留言表示支持事主老婆，認為奶奶的要求過分，並不尊重新抱，「老婆不能好好吃飯，要彈奏音樂取悅大家，把媳婦當甚麼了」、「尊重不會嗎？不然你吃飯表演給大家看看」、「你媽是皇上啊？」。

另外，大批網民批評事主態度，反問他為何不明白老婆的感受，「男人腦袋到底裝甚麼？為甚麼這種擺明給媳婦欺壓的行為都看不出來？」、「這還上來問，真不愧是一家人」，「你是公公嗎？不阻止還廢話」。

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責任編輯：王明芳

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