【昏迷女童】熱心市民為植物人天瑜送祝福　爸爸感激集氣仁醫無私分享按摩法

▲ 天瑜因醫療事故成為植物人，一眾熱心市送上祝福，為她祈福。

6歲女童周天瑜因醫療事故淪為植物人，其家人在追究涉事醫院的同時，周爸爸成立了網上群組，不斷更新女兒情況。近日周爸爸分享收到一眾熱心市民的心意卡等祝福，感激大眾成為他們一家的力量。此外，周爸爸亦分享了日前見中醫師教授的按摩方法，希望更多人受惠。

醫療事故昏迷不醒

本港6歲女童天瑜於3年前確診患上橫紋肌肉瘤，惟去年於瑪麗醫院進行切除腫瘤手術期間出現醫療事故，家人指院方疏忽包括手術中延誤了給病人輸血長達48分鐘。當時4歲的天瑜在2020年5月手術後全身癱瘓，昏迷不醒，成了植物人，至今卧床約17個月。

周爸爸成立facebook群組「天瑜醫療事故關注組」為女兒討回公道，以及分享天瑜的最新狀況，上周六（10月30日）的帖文就分享了數張照片，見天瑜坐在BB車，手握迪士尼《Frozen》的Anna公仔，身旁有一張心意卡，卡內貼滿天瑜喜歡的迪士尼公主貼紙，以及寫上鼓勵的字句。

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▲ 天瑜坐在BB車，收握公仔，收到關心她的叔叔姨姨送的心意卡。（圖片︰天瑜醫療事故關注組）

市民送上祝福盼有希望

此外，從其他照片所見，不少市民送上的各式祝福，除了心意卡之外，包括手作公仔、壓力衣物或可助促進新陳代謝，以及點香祈福等。網民鼓勵表示只要不放棄就會有希望！周爸爸一家收到大家為天瑜集氣︰

感謝各位熱心的市民，给天瑜送上各種祝福！

不少網民留言表示也想送上心意卡、玩具予天瑜，爸爸有私信地址，感激大家的心意。另外有網民留言指出有為天瑜妹妹在佛前點燈，祈求祝願她早日康復。

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分享中醫教按摩法影片

另一方面，周爸爸上月底得知「天使行動」的義診服務，透過朋友穿針引線下，到訪「醫道惠民」中醫館與創辦人黃天賜中醫師見面，希望從中醫角度尋求幫助女兒的方法。於周二（2日），他分享醫道惠民黃天賜醫師的影片，教授了一些對天瑜有幫助的按摩方法。

當中一些中醫的理念我真心覺得十分認同，希望大家都能受惠。

最新影片推介：

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在影片中，黃醫師指出在中醫方面可為天瑜做些事，首先要保護氣喉，長期睡著壓著頸位置對氣喉不好，可多按摩吞嚥位置的肌肉、有關呼吸的肌肉等。他示範了如何定點按摩，可用少量按摩油，要托著頸部。而按摩是以免肌肉萎縮，影響日後發音、進食等。

周爸爸指出以上資料純粹作一般參考及資訊用途，不應取代專業醫學建議、診斷或治療。如有任何疑問，請向自己的私人醫生查詢。

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責任編輯︰顏紫燕