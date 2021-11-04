【明星理財】向海嵐由代言變保健產品老闆　夥王賢誌做一日店長

▲ 向海嵐升呢做老闆。

向海嵐（Anne）早前宣布成為保健產品星級代言人，近日更「反客為主」決定入股投資該保健產品，由代言人「升呢」兼任老闆。日前她與另一位代言人王賢誌（Vinci）身體力行擔當一日店長，到九龍站寄賣店力Sell自家產品！

兩位星級店長當天放下藝人包袱，落手落腳執頭執尾，由搬貨、執貨到上架都親自完成！在空檔時間，Anne不忘拿起「貓紙」溫書，惡補產品資料及成份。

當有客人查詢時，Vinci發揮「王牌司儀」口才，不費吹灰之力便成功Sell掂顧客！作為生招牌的她吸引不少師奶捧場客，更引來不少途人要求「集郵」，吸客力驚人。

▲ 二人做一日店主sell客。

事後他們接受訪問，Anne坦言體驗一日店長的過程緊張又驚險：「其實都有少少辛苦，因為自己好緊張，當有客人問嘢時要好熟悉產品資料，好驚自己會講錯，同時又好想做成單生意，多少都有壓力。」

提到她由產品代言人榮升投資者，Anne表示：「我投入程度好高，代言時已經好了解清楚產品，自己同身邊朋友都覺得呢隻產品有效，加上大家對保健品需求大，覺得市場前景不錯，值得我投資。」

▲ Vinci自言有一定的說服力。

至於司儀經驗豐富的Vinci自言有一定的說服力，售貨時絕不怯場：「我覺得自己是幾好的售貨員，因為我講嘢本身都有說服力，加上我試食過產品，所以客人聽完都好有信心。今日都唔算辛苦，一生人冇乜機會做店長，記得唯一一次是為慈善賣二手衫。」

原來Vinci讀書時曾在茶樓推點心，所以搬貨執貨對他來說也是Easy Job：「搬貨唔算好操勞，我細個讀書時，屋企人移民加拿大開過一間中式酒樓，我有兼職做過『Busboy』傳菜推點心，所以今日算好輕鬆！」

