【新冠疫苗】13歲女童接種復必泰疫苗後1個半月離世　威院事隔近一個月始向衞生署呈報

▲ 13歲女童接種復必泰疫苗後1個半月離世。

新冠疫苗接種計劃開展至今，衞生署接獲逾6,000宗異常事件報告，包括逾40宗死亡個案。一名13歲女童於今年8月20日接種復必泰疫苗，至10月11日離世，離世前曾因身體不適到威爾斯親王醫院求醫，惟院方沒有將有關個案提交衞生署，家屬質疑有關做法，並要求院方呈報有關個案，讓新冠疫苗臨床事件評估專家委員會審視。

威院發言人回覆TOPick時證實有關事件，指病人於8月20日完成接種兩劑新冠疫苗；另因應家屬的關注，已於昨日（3日）向衞生署呈報個案。

港府在今年6月批准降低「復必泰」疫苗接種年齡下限至12歲。一名13歲女童於8月20日接種復必泰疫苗，至10月11日離世，據了解，女童過去健康良好。她離世前曾因發燒而到威爾斯親王醫院急症室求醫，毋須留醫，另曾於離世前一天接受新冠肺炎檢測，結果呈陰性。

據悉，家屬不滿院方沒有將有關個案提交衞生署，並質疑漏報個案，要求院方呈報個案，讓新冠疫苗臨床事件評估專家委員會審視。另外，據了解，個案正待驗屍報告，惟因應接種與離世時間之間，相隔一段長時間，相信個案與疫苗接種無關係。

TOPick就有關事宜向醫管局查詢，威爾斯親王醫院發言人回覆指，一名13歲女童10日10日早上因低燒及感到氣促，到該院急症室求診。醫生為病人檢查，病人當時維生指數正常，沒有發燒，病人獲處方藥物後出院。院方為病人安排新冠檢測，結果為陰性。

至10月11日下午，病人於家中失去意識，被送到威院急症室。兒科及深切治療部醫生於急症室為病人會診及參與搶救，惟病人最終於下午4時03分離世。

發言人續指，翻查紀錄，病人於8月20日完成接種兩劑新冠疫苗。醫護團隊考慮病人臨床情況、接種疫苗日期及離世時間後，認為並未有足夠證據支持個案符合疫苗接種異常事件呈報準則。其後，院方與家屬商討，因應家屬的關注，於11月3日向衞生署呈報個案。院方已按程序將個案呈報死因裁判官，以確定死因，並會配合死因裁判官跟進工作。

另外，衞生署回覆時指，署方曾經接獲醫院管理局呈報一宗與查詢所提供的資料相吻合的個案，正按現行機制跟進有關個案。

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記者：郭詩詩