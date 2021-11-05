【創業追夢】90後女生棄做管理層創業整蛋糕　感激老公支持：不想人生只是勞碌

▲ 90後女生為了夢想創業整蛋糕。

人生苦短，如果做到自己夢寐以求的事，假使最後失敗了，也沒有遺憾！一位90後女生Esther於疫情期間毅然花6位數積蓄開蛋糕店，離開日日加班的打工仔行列。她所創作的卡通立體蛋糕賣相精緻，得到客人的青睞，成為自己堅持做蛋糕的動力。

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想人生更有意義

90後的Esther自小在公屋成長，家境不富裕的她從小知道要努力工作改變命運。因此，她畢業後從事Marketing，過著一般港人日日夜夜OT的生活。

幾年過後，Esther結婚了，也升職至管理層，幾乎沒有經濟負擔。可是，她不想人生只是勞碌做沒有意義的工作，便想起小時候的夢想──開蛋糕店。

Esther明白創業遇到的風險比打份工高，而且把興趣變成事業從來不容易。她憑信仰給予的勇氣及家人朋友的支持，於2018年開設網店，走向夢想的路。

同時兼顧全職副業幾乎無休息

創業初期，Esther依舊有一份全職工作，因此，她只會在下班後或假期時接朋友的訂單，試水溫同時儲經驗。

當我跟我身邊的朋友分享自己想發展的方向時，好開心得到他們的支持，好多朋友都跟我訂蛋糕，我便開始一邊全職工作，一邊幫朋友做蛋糕。

Esther憶述這個階段很辛苦，因為放工便要做蛋糕，有時做到凌晨三時，翌日又繼續起床上班，而且她還會報讀相關課程進修。

雖然辛苦，但那時候得到的經驗十分寶貴！

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進修增值自己

Esther知道單憑興趣不能夠變為事業，還要有一身的技能。Esther表示很多經濟能力較佳的人，不用考慮便會報讀藍帶課程，因為行業內最具代表性，但她付不起龐大的學費，所以只好在本地尋找價錢相宜的證書及網上課程進修，加上平日自己努力學習鑽研，將學到的知識及經驗化為自己的技能。

她現時修讀了PME專業證書課程，主力製作糖霜立體蛋糕。她亦會跟其他行家切磋及學習，開辦不同的工作坊，例如教授鮮花蛋糕。

希望有一日儲夠錢可以報讀藍帶課程，踏上夢想之路嘅一個重要里程碑！

疫症期間全職創業

於2019年年底爆發新冠肺炎疫情，公司不幸倒閉，當時她沒有尋找下一份全職工作，在管理層的階級繼續打拼，卻抽身全心全意發展整蛋糕的事業。

覺得自己開始有啲成績，可以放膽試試。

感激老公全力支持

話雖如此，沒有全職工作的薪金支持，單靠Esther的蛋糕訂單收入，未能穩定地應付家庭的日常開支及生活費，變相增加了Esther的老公的經濟負擔，令Esther有時感到愧疚，甚至產生放棄的念頭。

我有時覺得愧疚，因為我追夢，令老公做嘢辛苦咗。

當時Esther的老公不介意辛苦，他還安慰Esther，指能夠將自己喜歡的興趣變做一個事業是很難得。得到老公不斷鼓勵，Esther更努力發展她的事業，認真做好每一個蛋糕。

客人的故事成為堅持的動力

短短1至2年間，Esther做出多款精緻獨一無二的蛋糕，例如愛麗斯蛋糕、香蕉造型幻覺蛋糕、巨型曱甴蛋糕及可愛的BB生日蛋糕等等，為不少客人留下難忘的回憶。

每次客人跟我分享收到蛋糕後嘅喜悅同興奮，令我感到非常滿足。

令Esther最深刻是透過她的蛋糕，修補了一對情侶的關係。她表示曾經有一個客人收到蛋糕後答謝她，因為這蛋糕是送給她冷戰很久的男朋友。這蛋糕令他們再次對話。

她覺得好有意義，也體會了創立『伊甸園Edenland』蛋糕店的遠景，

我希望我用心做的每一個蛋糕，能傳遞到客人手上，化為一份祝福及喜樂。

Esther很享受現時創業做蛋糕的日子，其實她早已有最壞打算，笑言如果將來積蓄花盡，蛋糕生意做不成，會變回打工仔。

人生苦短，有時間空間追夢，係好美好嘅回憶，試過先知自己有啲咩做到，有啲咩做唔到。

edenlandbakery：Instagram

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記者：王芷瑩