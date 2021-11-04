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【立法會選舉】提名期踏入第5日　梁毓偉、馮煒光參選選委會界別

政治 15:45 2021/11/04

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香港青年聯會主席梁毓偉（中）報名參選立法會選委會界別。（胡偉明攝）

立法會選舉提名期第5日，繼續有多人報名參選。其中，報名參選新增的選委會界別的，包括香港青年聯會主席梁毓偉、全國政協委員陳仲尼、勞聯主席林振昇、為正策士召集人陸瀚民，以及民主黨前成員、前新聞統籌專員馮煒光。

梁毓偉下午到政府總部報名，透露自己取得18個選委提名，包括新鴻基執行董事郭基煇、香港富商霍英東長孫霍啟剛，以及民建聯副秘書長葉傲冬。他表示，自己在九龍城土生土長，走過與青年人一樣的路，故盼協助青年走少點冤枉路。

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此外，今日亦有多人報名參選功能界別，其中爭取連任紡織及製衣界的自由黨黨魁鍾國斌，勞聯秘書長周小松出戰勞工界，而今年十大傑青之一、金記控股有限公司主席徐汶緯則報名參選飲食界。

立法會選舉詳盡參選名單按此：https://bit.ly/3waU8c6

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

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實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：胡偉明

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