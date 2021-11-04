【立法會選舉】提名期踏入第5日　馮煒光報名參選選委會界別　6功能界別有競爭

▲ 民主黨前成員、前新聞統籌專員馮煒光，今日身穿「五星紅衫」、戴上寫有「我愛你中國」的口罩。（胡偉明攝）

立法會選舉提名期第5日，再有多人報名參選。今日繼續有多人參選新增的選委會界別，包括民主黨前成員、前新聞統籌專員馮煒光。本身是「梁粉」的馮煒光透露，已就參選決定知會前上司梁振英，但拒透露梁振英給予選委提名。

身穿「五星紅衫」、戴上寫有「我愛你中國」字句口罩的馮煒光，今午到政府總部報名參選，他形容自己是「土生土長愛國香港人」。據了解，馮煒光獲社福界選委、新思維主席狄志遠取名，惟馮同樣無確認消息，僅指與狄有40年交情。

▲ 民主黨前成員、前新聞統籌專員馮煒光今日所戴的口罩上，寫有「我愛你中國」字句。（胡偉明攝）

同樣報名參選選委會界別的，包括香港青年聯會主席梁毓偉、全國政協委員陳仲尼、勞聯主席林振昇，以及為正策士召集人陸瀚民。

梁毓偉透露，自己取得18個選委提名，包括新鴻基執行董事郭基煇、香港富商霍英東長孫霍啟剛，以及民建聯副秘書長葉傲冬。他表示，自己在九龍城土生土長，走過與青年人一樣的路，故盼協助青年走少點冤枉路。

經民聯成員、身兼麗新集團主席辦公室首席策略官的陸瀚民則指，自己取得19個選委提名，包括行會召集人陳智思、全國政協常委林建岳、全國政協常委何柱國、總商會總裁梁兆基等。

特首林鄭月娥在2017年參選特首期間，陸瀚民曾參與助選。陸表示，今次參選前無請教林鄭。至於會否支持林鄭連任？陸瀚民認為，目前談論特首選舉言之尚早。

▼ 點擊圖片放大 +2

另一方面，今屆功能組別同樣競爭激烈，至少6個功能界別出現競爭，包括紡織及製衣界、批發及零售界、金融服務界和飲食界，以及日前已有多於1名參選人報名的社福界和體育、演藝、文化及出版界。

自由黨黨魁鍾國斌今午到政總報名，爭取連任紡織及製衣界議席，同樣已報名參選該界別的，還有香港紡織業聯會會長陳亨利的弟弟、聯泰控股有限公司執行副總裁陳祖恒。適逢今日生日的鍾國斌表示，其生日願望是希望「成功連任」。

經民聯、金融服務界議員張華峰同樣今午報名，爭取連任。對於大唐金融集團主席李和聲之子、香港證券業協會主席李惟宏已報名參選，張華峰指大家公平競爭，當然歡迎有多人參選，形容這是一件好事。

廣東省政協委員林至頴參選批發及零售界，挑戰昨日已報名、爭取連任的自由黨議員邵家輝。林至頴表示，不評論自己的選情和對手的表現，強調希望透過自己的人脈和經驗，為業界扮演橋樑角色。

▼ 點擊圖片放大 +2

今年十大傑青之一、金記控股有限公司主席徐汶緯，則報名參選飲食界，挑戰競逐連任的自由黨主席張宇人。此外，勞聯秘書長周小松亦報名參選勞工界。

立法會選舉詳盡參選名單按此：https://bit.ly/3waU8c6

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：胡偉明