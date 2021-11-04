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【移民英國】林子博移英2個半月仔女有學返　搬入曼城市區新樓月租1.2萬甩漏多

海外升學 14:45 2021/11/04

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林子博搬入曼城市區一個全新單位，並為子女找到學校，但平價租住的新居甩漏多多。

前TVB娛樂新聞主播林子博為完成太太董燕君（Shirley）的諾言，今年8月帶同16歲大女詠渝及12歲細仔卓楠離港到英國展開新生活，並開設頻道分享在英國的生活日常。子博在最新的影片中分享一家三口終於在曼城市區找到落腳點，並為子女找到學校，但平價租住的新居甩漏多多。

林子博與子女移民英國至今2個半月，昨日他上載第5段影片，交代自己已搬離位於郊區的兩層Airbnb，主要原因是未能在該區為子女報讀學校，迫於無奈搬回市區，因市區的學校選擇較多。

因為女兒年滿16歲，在這裡16歲不一定要讀書，已經可以工作，所以這裡的Council不太積極為我女兒找學校。而兒子也收到學校的解釋信，因為學生已經開學，如果讓我兒子插班，恐怕會影響其他學生的進度，所以都不錄取。

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一家三口迫於無奈搬到曼城市區，因為學校數量較多，競爭較大，因此校方收生方面比較積極，所以子博很快為子女找到學位。詠渝現已開學，不用穿校服，但她卻好恨穿校服，因為覺得英國的校服好靚。詠渝亦開始習慣校園生活，更有同學主動與她交談，更相約她一起午飯。

一對子女開始適應校園生活。（影片截圖）

子博在影片中介紹新居，他以月租1,100英鎊（約1.2萬港元）搬入一個全新的公寓單位，有齊傢俬、電器，包車位，「我只是帶行李和電腦入來就住得，覺得好抵。」

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在影片中可見大廳連飯廳非常闊落，開放式廚房則有齊全新焗爐、電陶爐、洗碗碟機及雪櫃；而兩間睡房均備有電暖爐，其中一間房放有兩張雙人床；另有洗衣房放有WiFi路由器和巨型熱水爐。

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不過，子博搬入後發現甩漏處處、設計不人性化，單是廁所已經問題多多，門鎖一拔即鬆、洗手盤分開兩個冷熱水水龍頭，難以一拼使用暖水；淋浴間的牆壁沒有防霉，向業主反映後才加貼膠片。還有露台的地磚也有鬆脫問題，出入要小心。

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業主有一早講明單位的用料較差，因業主於今年年中才收樓，但買樓花已兩三年，因疫情封城下，地盤無人開工，解封後才趕工，以致單位甩漏多，希望發展商會盡快幫手執樓。

林子博又分享道，搬到市區後交通的確比之前方便，食物選擇亦較多。「之前住郊區在非繁忙時間出市區要50分鐘，現在駕車10多分鐘就到；而且郊區的中式外賣店只有一間，在市區選擇多好多，甚麼都有。」他又表示新工作已出了第一份糧，好開心，「可以食牛雜喇」！

林子博移英前最後一家三口訪問

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責任編輯︰林綺玲

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