【娟姐的愛】解釋與肥仔沒可能發展原因　練美娟爆Edan最鹹濕：成日IG睇女仔

▲ 練美娟大爆MIRROR三子真面目。

憑ViuTV電視劇《大叔的愛》成功入屋的「娟姐」練美娟，日前為林柏希（William）主持的網上平台節目《月傾會》任嘉賓。在節目內，娟姐公開擇偶條件時自言為「大叔控」，喜歡強尼這類成熟穩重男士。

另外，娟姐曾與MIRROR當中的成員Edan（呂爵安）、Anson Lo（盧瀚霆）、Stanley（邱士縉）合演《大叔的愛》，向來直率敢言的她大爆呂爵安最鹹濕，她說：「他最愛在IG𥄫女。」

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▲ 練美娟接受林柏希訪問。

單身4年18歲失身

於節目裡，娟姐接受主持人林柏希（William）訪問，由2017年於ViuTV出道，短短幾年已憑劇集正式入屋，及至最近拍廣告、擔任司儀，工作接踵而來。

問及有否當紅感覺？娟姐卻說：「不知道何為當紅，但的確多人認識了我！入行都幾年，之前都有主持一些節目，當時在街上行逛，是沒有人realize到你！」

之後，於遊戲環節《大膽答 冇膽食》裡，提到娟姐之前在ViuTV節目晚吹系列《有酒今晚吹》，自爆曾親眼見過一個女星姣錫TVB人夫嘅場面。

林柏希叫娟姐重演事件經過兼要說出女藝人名字，娟姐立即面有難色，她說只好還原目擊經過，娟姐即刻姣精上身，示範當晚飯局入面姣錫TVB人夫嘅場面！

▲ 娟姐直言喜歡強尼這類成熟男士。

娟姐小學初戀

現年31歲的娟姐，卻已單身了4年。林柏希問娟姐有何擇偶條件？她直言只愛大叔：「偏向喜愛成熟型，小鮮肉，我反而一般！」

柏希笑言強尼適合娟姐，她即說：「就如強尼這一類，鍾意一些給人安穩感覺的大叔，我是鍾意大叔㗎，鍾意成熟系！」

林柏希更單刀直入問娟姐幾多歲失身，娟姐亦答得爽快：「失身呀？18歲，合法年齡！死啦，我經理人抹緊汗呀，哈哈哈！」更自爆自己小學5年級已初戀！

與肥仔沒機會發展

雖然娟姐dry足4年，但ERROR肥仔、音樂人伍仲衡先後被七師傅踢爆指對娟姐有意思，柏希問如果兩個必定要揀一個，娟姐會揀邊個呢？娟姐想了一陣：「肥仔不合心水呀，只能夠說肥仔不合適！真的介意另一半矮過我！」

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此外，說及拍《大叔的愛》時的秘聞，因為劇中有MIRROR的Edan、Anson Lo、Stanley參演，究竟他們誰最小器、最孤寒和最多女冧？娟姐秒答教主Anson Lo最多女士喜歡：「最多女冧一定非Anson Lo莫屬，無論青春少艾或者已婚人妻，你知否連我表姨媽都好鍾意他！」

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至於最小器，原來是Stanley：「可能他跟我熟吧，所以他經常會對我小氣！譬如有時預了好多東西，他會說：『又冇預我，娟姐』，跟住我心想，男人之家別跟我計較。」

至於最孤寒，娟姐就說想不到，反而主動爆料指最鹹濕最Edan：「我得Edan最鹹濕！因為他血氣方剛，經常見到他平時休息的日子，都是看女生的IG！我經常說又𥄫女呀？他說：『只是看看女生吧！』你知他個死人乞人憎樣。不敢說這樣是代表鹹濕，但他對異性最有興趣啦！不是鹹濕，但經常𥄫女！」

▲ 呂爵安被娟姐大爆喜愛於IG𠖎女。（取自instagram）

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娟姐欣賞黃德斌

既然娟姐欣賞成熟男士，所以主持最後問她如果開拍一個配對節目，黃德斌、許紹雄同鄧健泓3個圈中男星，她會揀誰？娟姐說：「我一定揀黃德斌！我因為拍劇認識他，他是一個內斂的人！」

當問到若果古天樂跟黃德斌又如何挑選揀？娟姐仍然是揀德斌，真的連男神古天樂也沒面畀呀。