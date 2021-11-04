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【M+博物館】11月12日正式開幕　一文看清預約常見問題及參觀攻略

社會 13:15 2021/11/04

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熱門 全民造星IV 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

11月12日正式開幕，一文看清預約常見問題及參觀攻略。（資料圖片）

西九M+視覺文化博物館11月12日正式開幕，首年公眾免費入場。西九管理局宣布11月5日起，市民可經網上預約參觀，第一階段將開放預約首兩星期時段，詳情即看【下一頁】。TOPick為大家整合預約及參觀注意事項。

1. 為甚麼需要預約？

管理局預期M+參觀人數眾多，為確保訪客能有序入場參觀，博物館將為11月12日至28日開幕後首兩星期，提供網上指定時間預約服務。

2. 我可以怎樣預約？

公眾可於明日（5日）上午10時起，在西九文化區M+網站，或透過「西九文化區」應用程式預約。開幕節目亦將同時在M+網站「西九文化區」應用程式開始接受預約。

３. 網上預約需要填寫甚麼資料？

預約時，需填寫訪客姓名及有效的電郵地址，以收取確認電郵，預約到訪的前一天，已登記的電郵地址亦會收到電郵提示。

4. 沒有預約仍可參觀嗎？

無預約的訪客仍可參觀M+，但能否進入博物館則要視乎當時館內人數而定，須跟隨工作人員的指示等候入場。

5. M+會員和贊助人需要預約嗎？

毋需預約，須在入場時出示有效會員證；贊助人每次可攜同3位訪客進入博物館。

6. 如我預約時選擇的到訪日期或輸入資料有誤，能作出更改嗎？

你可於成功預約後的確定版面或確認電郵內的鏈結更改資料。

7. 入場前需要記錄我的個人資料嗎？

因應防疫要求，你必須掃描｢安心出行｣二維碼或提供姓名和聯絡電話作登記。

8.  若我入場後打算暫時離開並於同日再次進場，我需要再進行網上預約嗎？

毋須重新預約，再次入場時，只要出示確認電郵，能否再次進入博物館則要視乎當時館內人數而定。

更多健康台最新熱門影片：

一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https://bit.ly/3BJX1BB

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳麗娜

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