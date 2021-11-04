【死因研訊】迷你倉大火死因研訊續　消防員指現場嘈雜未有聽到警報聲

▲ 時任消防員馬啟耀今於死因庭作供。（梁錦麟攝）

2016年淘大工業村時昌迷你倉發生4級大火，導致高級消防隊長張耀升及消防隊目許志傑殉職，死因研訊今（4日）續。曾參與拯救死者許志傑、時任消防員今作供稱，他當時在許被困的迷你倉外等援隊友支援時，因現場嘈吵而未有聽到警報聲，故未有刻意檢查許的氧氣存量。

據參與拯救死者許志傑、時任消防員馬啟耀早前供詞指，他當時在高級消防隊長溫志平離開求救時，用無線電要求在後方帶喉的3名隊員支援。在等候的2分鐘間，馬站在死者許志傑被困的迷你倉門外，未有行動。

馬今作供稱，當時他曾想過將喉筆放到迷你倉內，讓後方的3名隊員能沿喉找到他的位置。惟上述做法會增加倉內的障礙物，故他選擇站在倉外。馬又指，當時覺得許需要救援，但亦要確保隊員可以找到自己。

馬續指，當時因現場嘈吵而未有聽到警報聲，加上認為將許帶離現場最為重要，故未有刻意檢查許的氧氣存量。馬又指，大家很難想像到現場環境，由於當時環境惡劣，他未能為傷者進行心肺復蘇，加上欠缺被救者呼吸輔助器等救援裝備，所以當刻只能將許帶到安全位置。

死因裁判官向馬提問時指，許身上的「衛士」在靜止30秒後便會響起，當時許有2分鐘沒有動作，當時馬並不覺得奇怪？馬指，當時並未有留意，只一心一意等候隊員支援，以作下一步救援。

死因研訊12月22日續。

一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https://bit.ly/3BJX1BB

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：梁錦麟