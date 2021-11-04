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【餐廳情報】尖沙咀太子酒店逾8,000呎全新酒吧開幕　推澳洲和牛+龍蝦冬蔭功麵+巴東牛肉等招牌菜式

休閒消費 13:46 2021/11/04

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熱門 全民造星IV 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

SAVVY，一個品味生活的全新現代餐飲空間，即將於11月12日在海港城內的太子酒店開幕。(圖片由餐廳提供)

位於尖沙咀海港城的太子酒店的全新現代餐飲空間SAVVY即將於11月12日開幕，餐廳佔地超過8,000平方呎，由時尚酒吧、優雅現代酒廊及個性不凡的餐廳三個不同區域串連而成，設計充滿現代感，加上多款美食，食為好友相聚的熱點。

點擊大圖了解詳情：

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SAVVY由擁有超過28年經驗的餐廳總廚吳冠龍主理，率領來自泰國、印度、印尼及本地廚師團隊，由午餐、下午茶到晚餐時段，帶來亞洲及西式風味，包括環保海鮮、特色麵食、素食或無麩質選項、烤爐精選等，選擇豐富。

個性不凡的餐廳

主用餐區以開放式廚房設計，讓食客可近距離欣賞廚師團隊即席製作的各國佳餚。招牌菜式包括澳洲和牛、龍蝦冬蔭功麵、巴東牛肉及燒虎蝦。

週一至週五供應的午餐，食客可先到放滿各式冷盤的餐桌挑選前菜，再自選特色主菜，最後從別緻的SAVVY餐車中挑選精緻甜點，讓餐飲體驗至臻圓滿。

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時尚酒吧區

流線型設計的酒吧區，配有白色雲石的全身酒櫃，設計時尚雅緻。午餐時段供應多款不同國家的特色麵食，包括招牌馬來西亞檳城叻沙及素肉四川擔擔麵。

晚上，雲石牆上的烈酒與注目的燈飾令酒吧區更為奪目耀眼，為城中愛享受生活的賓客帶來來自法國、意大利和新世界的經典美酒及一系列特色雞尾酒。

優雅現代酒廊

現代酒廊以寬廣的甜點區為中心，在窗外天然日光映照下，予人愜意雅緻的感覺，絕對是享用下午茶或與家人朋友談天說地、輕鬆短聚的最佳地點。

糕點總廚盧家程帶領團隊，設計SAVVY下午茶，更為小賓客精心設計兒童下午茶及一系列糕點。招牌藍莓芝士餅以澳洲入口的芝士製作而成，芝士細致軟滑，與藍莓果蓉、果醬及肉桂巧妙地配合，並鋪上新鮮藍莓及矜貴的銀箔點綴，高貴優雅。

SAVVY詳情：

營業時間：中午12時至晚上12時

預訂電話：2113 6188

地址：尖沙咀海港城太子酒店3樓 / 港威商場3樓 GW 3209A

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責任編輯：王芷瑩

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