【著數優惠】Klook 連續11日推「11.11 全城狂買祭」優惠　每日中午12時搶超筍Staycation及景點門票

雙11全城狂買！由即日起至11日，Klook 將連續11日推出「11.11全城狂買祭」優惠！除了本地活動及Staycation勁減低至11折，更有限時買1送1 及限時HK$111優惠等，優惠高達 $1,500,000！優惠重點推介Staycation、景點門票及酒店淨房住宿優惠，記得每天中午12時準時搶！

Klook 「11.11 全城狂買祭」精選限時優惠（11月4-7日）

11月4日Staycation推介：

港麗酒店 - 客房升級+包兩餐連行政貴賓廊禮遇低至人均HK$1150起。

1.免費升級至豪華半海景客房+Nicholini’s餐廳享用四道菜晚餐+行政貴賓廊禮遇（享用下午茶茶點及黃昏雞尾酒各一次）+咖啡園自助早餐，每晚只需HK$2,300起。

開賣日期：11月4日中午12時至11月14日

入住日期：11月5日至12月31日

【詳情及預訂方法】

2.豪華客房+享用價值HK$1,448起的咖啡園室內雅座自助晚餐+咖啡園自助早餐，每晚只需HK$2,280。

開賣日期：11月4日中午12時至11月14日

入住日期：11月5日至2022年1月2日

【詳情及預訂方法】

11月5日Staycation推介：

港島海逸君綽酒店 - 包三餐連HK$2500英格蜜兒”AGE Jet 等離子逆齡眼部療程” 護膚禮劵低至3折。

1.免費升級至豪華海景客房，連雙人Harbour Grand Café咖啡廳自助晚餐＋價值HK$2500的英格蜜兒”AGE Jet 等離子逆齡眼部療程” 護膚禮劵一張＋總值超過HK$828的免費下午小點及黃昏雞尾酒＋雙人早餐，每晚只需HK$1,870起。

開賣日期：11月5日中午12時至11月15日

入住日期：11月8日至12月30日

【詳情及預訂方法】

2.免費升級至豪華海景客房，雙人君綽軒大閘蟹宴晚餐＋價值HK$2500的英格蜜兒”AGE Jet 等離子逆齡眼部療 程” 護膚禮劵一張＋總值超過HK$828的免費下午小點及黃昏雞尾酒＋雙人早餐，每晚只需HK$1,958起。

開賣日期：11月5日中午12時至11月15日

入住日期：11月8日至11月30日

【詳情及預訂方法】

11月6日Staycation推介：

香港康得思酒店 - 歎米芝蓮中菜連HK$800餐飲消費券低至人均HK$840起。

1.高級客房＋米芝蓮中菜明閣雙人點心早午餐＋港幣800元餐飲消費額，超抵零房價歎盡Staycation，每晚只需HK$1680起。

開賣日期：11月6日中午12時至11月16日

入住日期：11月8日至2022年1月31日（12月 17-21,31日及2022年1月1日除外）

【詳情及預訂方法】

2.高級客房＋Keigo主題特色禮品包，包括Keigo主題單肩布袋、收納布袋及金屬徽章＋每晚只需HK$1145起。

開賣日期：11月6日中午12時至11月21日

入住日期：11月8日至12月31日

【詳情及預訂方法】

11月7日Staycation推介：

馬哥孛羅香港酒店 - 房間雙倍升級＋豪歎日本BMS 8和牛及西班牙黑毛豬風乾火腿晚餐連自助早餐低至2折。

1.雙倍房間升級至豪華海景客房＋房內享用日本BMS 8和牛及西班牙黑毛豬風乾火腿雙人晚餐＋ Cafe Marco雙人自助早餐＋玩盡精彩家庭活動，每晚只需HK$1331起。

開賣日期：11月7日中午12時至11月17日

入住日期：11月8日至2022年1月31日

【詳情及預訂方法】

Staycation限時買1送1 、HK$111及額外折扣優惠

1.【買一送一】香港美麗華酒店，連續兩晚入住園景客房低至人均 HK$556起，入住期間可免費專享酒店17/F Mira Wanderland 環球樂園＋所有酒店餐廳、酒吧餐飲及 -5- MiraSpa自選水療療程8折優惠。

2.【額外折扣】香港美麗華酒店，普通客房＋專享2 位Yamm自助早餐，低至人均HK$370 起。

3.【買一送一】港青酒店，連續兩晚入住半海景房，只需HK$1,222起。

4.【狂買祭優惠】香港海洋公園萬豪酒店，「食‧住‧樂」渡假優惠渡假優惠，入住尊貴客房客房＋麗新集團$800餐飲禮券＋免費享用房內迷你吧＋6折優惠嘆HARNN Heritage Spa＋於Pier Lounge & Bar享雙人早餐，每晚只需HK$1967起。

5.【買一送一】香港逸東酒店，逸‧雅／逸‧尚／逸‧仨／逸‧家客房（第二晚免費入住），只需HK$792起。

6.【狂買祭優惠】香港逸東酒店，免費升級至逸‧新客房＋普慶餐廳享用自助晚餐＋花樣年華滋味套餐＋普慶餐廳享用自助早餐，每晚只需HK$2024起。

更有景點門票推介。

1.昂坪360纜車門票：香港居民（預售）來回標準車廂＋百佳HK$50現金券1張低至HK$111起。

2.馬灣挪亞方舟門票：買1送1門票優惠，低至HK$198起。（原價：HK$396）

3.香港天際100觀景台門票：3人同行$111（原價：HK$594），低至2折優惠。同行亦可到鄰近座落於西九龍文化區的香港嶄新視覺文化博物館 - M+ 參觀。

4.香港大富翁夢想世界入場門票 ：3人同行優惠低至HK$609起（原價：HK$867），並可於小食亭免費兌換3杯熱飲。

5.香港樂高®探索中心門票：平日夜間票（下午3.30時後入場）低至 HK$210起。（原價：HK$240）

6.農樂營豪華觀星露營體驗：主題觀星攝影遊樂室租賃＋天台圓拱帳篷＋6位入場門票低至HK$1111（原價：HK$2800至HK$3200），套票包括主題小屋20小時租賃及$1000燒烤食品代用券。

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淨房優惠推介

1.WM Hotel，每晚只需HK$2243（原價：HK$2436），即可豪歎Tas-tay 滋味午餐住宿計劃。

2.芬名酒店，每晚只需HK$1111起，即可免費升級至大型客房連雙人早餐及氣泡酒一瓶。

其他優惠

除了以上優惠，DBS信用卡的持卡人可享期間限定優惠及大新信用卡客戶可享期間限定優惠低至8折，而Atome用戶獨家優惠低至5折。

凡於11月1至11日購買Klook香港活動滿HK$1111或以上並輸入指定優惠碼MEGA111，即享高達 HK$111折扣（優惠碼適用至2021年11月14日。受條款及細則約束。

有關Klook「11.11 全城狂買祭」詳情請按此查詢。

記者：蕭雅文