【家居意外】保母剪麵誤剪1歲女童食指　殘塊連廚餘一起倒洗手盆當垃圾丟

▲ 台灣一名1歲多女童被保母誤用鉸剪，剪去右手食指指尖一塊肉。

台灣一名1歲多的女童日前被餵食期間，遭保母誤用鉸剪剪去右手食指指尖的一塊肉。事後家長揭發此事，發現保母竟將手指殘塊與湯麵一起倒入洗手盆，令女童難以駁回斷指，女童的爸爸為此相當心疼。

綜合台灣媒體報道，台南一名劉姓保母，在10月初照顧一名19個月大的趙姓女童時，用長約20厘米的鉸剪剪麵條，準備向女童餵食。期間保母卻沒留意到女童將手伸入碗中，即場就把女童的食指部分皮肉及指甲剪去。

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女童父親表示，事發時女童坐在兒童座椅上。在事發後，保母見到女童手指血流不止，隨即要求丈夫載女童去看急症。惟保母竟把女童的手指殘塊與湯麵一起倒入洗手盆丟掉，令女童父親心疼不已。

女童父親曾詢問過保母為何拿家用大鉸剪剪食物，而不用兒童鉸剪。保母回應時稱，由於兒童鉸剪放在一樓，不方便下去拿，才用大鉸剪剪食物。女童父親又指，女兒以前很開朗，會跟陌生人打招呼，出事後變得內向，也很怕碰到水。他認為可能女兒受傷時有碰到水，才令她留下陰影。

女童母親為此表示相當不捨、心情複雜。女童父親就轉述醫生的話，指女兒的手指無法完全復原，可能喪失部分觸覺神經，因此他希望向保母追討賠償。有外科醫生亦表示，女童的手指外觀上已留有缺陷，就算縫補殘塊，恐怕亦已壞死。

據指，涉事保母年約40、50歲，有合格保母執照。事後當局已介入調查事件，停止該名保母提供收托服務，並判處其6萬元新台幣罰款，同時需限期完成12小時照顧知能強化課程。

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責任編輯：羅嘉欣