【DSE2021】中文閱讀卷審題不清情況普遍　考評局指考生未能準確理解文章主旨　

▲ 考評局指部分考生不能準確理解文章主旨及人物形象，理解流於表面。（資料圖片）

考評局今日（4日）出版《試題專輯》，分析考生表現。考評局指出，中文科卷一閱讀卷考題較以往少，大部分考生能順利完成試卷。但部分考生不能準確理解文章主旨及人物形象，理解流於表面；審題不清的情況亦普遍。

乙部課外篇章部分，今年首次引用翻譯文學，第一篇文章為日本作家芥川龍之介的《橘子》中文譯本；第二篇則為徐國能的《火車和橘子》，其中第二篇文章內容呼應第一篇。考評局總結指，兩篇文章分別講述善良和美德可令人暫忘卻灰暗人生；及深切體會周遭的人和事，透過人際關懷和暖意消解個體空虛。

考評局指出，部分考生對文章理解流於表面，不能準確理解兩篇文章的主旨及人物。例如第9題中，考生要從指定片段中分析文章「小姑娘」的形象及「我」的態度，不多考生能準確用詞，亦不能點出作者重點營造的人物形象，例如第二分題答案應為不屑、嫌棄，部分考生未能點出作者看不起小姑娘的出身及階級，只答出「厭惡」，未能掌握字詞的差異。而第16題中，要求考生解釋第二篇文章深結全文時提到第一篇文章角色的深意，部分考生錯誤指出文章歌頌姊弟情深、做人要感恩惜福等。

考評局又指考生審題不清的問題普遍，例如題目要求答案不得多於4個字，惟仍有考生答案超過字數限制，甚至長篇大論。答題更只是抄錄文本，未有組織消化文章內容。

甲部指定文言文篇章中，考評指考題難度與去年相若，問題形式大致相同，考生表現略有進步，差異亦較往年收窄，但要在理解篇章脈絡、內涵方面多加努力。

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記者：黃悅晴

