輕便空氣清新機坐鎮　助建立健康居住環境 

每逢轉季，就是鼻敏感發作的高峰期。空氣濕度和溫度變化，加上懸浮在空氣中的致敏原和污染物，很容易誘發鼻敏感。看似整潔的家居，空氣未必很乾淨，美國環境保護署（EPA）研究顯示，室內的空氣污染比室外嚴重2至5倍！除了毛髮、皮屑、塵埃外，室外的污染物也可能會通過門窗傳入室內。在「新常態」下，多了時間留在家中工作和學習，故更要注意居所的空氣質素，而一部濾淨功能強勁的空氣清新機就是令你住得安心和健康的好幫手。

不要以為空氣清新機要做到功能強勁，便要佔用很大的儲存空間。Amway全新的Atmosphere Mini™尺寸小巧（闊35.7厘米、高48厘米、深26厘米），造型時尚，小小的一部就可以濾淨200平方呎的室內空間。其重量也只有5.2公斤，非常輕便，易於擺放，可輕鬆搬到客飯廳、廚房、睡房輪流使用。



自動模式自動偵測 手機APP助遙控



客飯廳是平日最常活動的地方，即使每天勤於打掃，依然會有微細的皮屑、毛髮和塵埃等遺留下來，影響空氣質素。如果家中有養貓或狗等寵物，牠們的毛髮、體味也會殘留在空氣中，成為室內的污染物。室內空間長時間充斥空氣污染物，無論是大人、小孩，還是寵物，呼吸系統都有機會受到影響。

Atmosphere Mini™的自動模式能夠自動偵測空氣中的污染物，並選用適合的風速將空氣中的污染物過濾。其三重過濾技術能夠有效過濾包括致敏原、細菌、病毒、粉塵、花粉、化學物等超過340種經空氣傳播的污染物，濾淨效果高達99.99%。

當Atmosphere Mini™配對了Atmosphere Connect手機應用程式之後，你可以隨時隨地利用手機遠距離操控Atmosphere Mini™。每天下班回家前，便可以預先將客廳的空氣濾淨，以最清新的空氣迎接你。

▲ Atmosphere Connect手機應用程式除了可遙控空氣清新機運作外，更可追蹤和監測室內空氣質素和濾網使用情況。

三合一濾網 減少煮食油煙氣味



另一個常見的家居空氣污染物是煮食的油煙味，如果是開放式廚房，不少人更會擔心油煙味會沾染在客飯廳的家具、牆壁上。在煮食時，只要將輕巧的Atmosphere Mini™搬到廚房位置，就能過濾空氣中的煮食油煙味，減少家居氣味。

箇中關鍵是Atmosphere Mini™用的三合一濾網：前置濾網層捕捉體積較大的顆粒和空氣傳播污染物；活性碳味濾網層的總吸附面積相當於45個標準足球場，可以減少煮食油煙、寵物異味等家居氣味及甲醛、揮發性有機化合物等化學污染物；高效能微粒濾網層則可以濾除體積較小的顆粒和煙霧，濾除粒徑小至0.0024微米的顆粒，令室內空氣更清新。

▲ 小巧輕便的Atmosphere Mini™擺放在廚房使用，並不會佔用太多空間。

夜間模式更貼心 獲頒發可靠認證



空氣質素也與睡眠質素息息相關，將Atmosphere Mini™搬入睡房就會有清新的空氣伴你入睡，更可以設置夜間模式，以機器的最低音量運作，控制面板也只會保留一盞提示的紅燈，令你在夜間不會被微細的聲響和光源影響睡眠質素。



Atmosphere Mini™在潔淨空氣濾淨量、過濾致敏原、節能三方面均獲可靠認證，是一款令人充滿信心的空氣清新機。它通過了美國家電製造商協會（AHAM）採用的潔淨空氣濾淨量認證測試標準，以最高風速運作時，其潔淨空氣濾淨量相當於每小時輸出220立方米的潔淨空氣，適合200平方呎（或18.6平方米）的室內空間；同時獲得英國過敏協會認證，證實有效過濾其所有22種致敏原類別及其所有102種帶致敏原污染物，適合過敏人士使用；美國環保署更頒發ENERGY STAR®節能認證，認證Atmosphere Mini™的產品耗電量比市面售賣的空氣清新機平均用電量標準至少低35%。

▲ Atmosphere Mini™設有3段風速，適用於不同的空氣質素，除了自動模式，更有適合睡眠時使用的夜間模式。

銷售地點：

Amway網址：www.amway.com.hk

Amway體驗館：九龍旺角登打士街56號家樂坊15樓

新界購貨中心：新界屯門屯喜路2號柏麗廣場1603室

（資料由客戶提供）