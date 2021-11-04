【立法會選舉】民建聯再派郭玲麗出戰選委　否認「陪跑」稱取提名過程困難

▲ 民建聯選委界別參選人今日見記者。

立法會換屆選舉將於12月舉行，民建聯繼早前公布派出18人參選後，昨日再通過多4名民建聯第二梯隊成員參選，包括社區主任郭玲麗，她將出戰選委會界別。現屆立法會議員張國鈞否認郭玲麗為「陪跑」角色，稱對每一位參選成員均有信心。

民建聯選委界別參選人今日見記者，講解參選理念。張國鈞指，參選成員若不是有個人之處，或有足夠能力，不會獲民建聯執委通過參選。他說，未來民建聯的選委界別參選人會以團隊形式爭取選委支持，希望整個團隊的成員均能夠當選，他亦不排除選舉提名期結束前能夠有更多民建聯成員參與選舉，以獲取更多議席，實踐理念及抱負。

對於外界指亦提名早已獲分配，張國鈞則指，自己亦是昨晚才取得足夠提名︰「如果今次過程已經安排好的話，我就不用『跑』得咁辛苦。」他指，昨日下午已在尖沙咀「跑」了數個地方，傍晚再回到金鐘取得另一名選委提名，稱成員於過去數星期為了獲得提名，「跑」盡港九新界，甚至「cold call」，指若選委提名早已配對，他則不用接觸不認識的選委。

▲ 郭玲麗（左一）。

郭玲麗指，自己一直很努力去爭取參與立法會選舉，承認取得選委提名的過程困難，尤其她年資尚淺。她亦是於今個星期才取得足夠提名。

郭玲麗自2000年畢業後一直擔任教師工作，2008年開始地區服務，2019年曾參與區議會選舉。她表示，希望用教育者以及社區服務者的身份，將最前的聲音帶入議會，提升政府效能，推動共融教育，並結合新時代發展，全面檢討現今課程。她又指，自己是基層出身，小時候曾一家六口住在不足100呎的地方居住，需到公園或別人家裏做功課。她希望將基層聲音帶入議會，推動社會共同發展。

民建聯亦派出年僅25歲的陳凱榮競逐選委會界別議席，為今屆立法會選舉最年輕的參選者。他稱，自己出身基層，希望未來可以從立法層面改善年輕人面對的「三業」問題︰學業上，希望基層年輕人可得到公平教育，以及加強國家安全教育；就當上，希望年輕人可以擴闊視野，利用大灣區創造更多發展機遇；置業，希望年輕人有更多居屋可居住。他又透露，獲得全國人大常委譚耀宗的提名。

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記者：陳葆琳