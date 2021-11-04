【DSE2021】中文寫作考生曲解君子坦盪盪　使用「入面」、「仲有」等口語情況嚴重

▲ 考評局指考生忽略寫作卷題眼。（資料圖片）

考評局今日（4日）出版《試題專輯》，分析考生表現。卷二寫作方面，考評局指今年考生忽略題眼問題較嚴重，亦出現口語入文，使用「入面」、「仲有」；亦有配詞不當的情況，其中有考生寫：「我的眼淚馬不停蹄地流下來」。

考評局指閱讀卷審題不清情況普遍，考生未能準確理解文章主旨，詳情即看：【下一頁】

報告指，最多考生約41%選擇第1題，題目要求考生撰文講述一件讓「我」明白一心是知己、真正了解我的人。考評局指考生表現參差，稍遜未能準解緊扣「真正了解」；大多數考生能回應題目，取材恰當，但未有經營細節、立意平凡。

另有約40%考生選答第2題「隱藏」，考評局指整體而言，作答第2題的考生表現稍優於其他兩題，惟有不少考生套用歷年考題例文，如以「必要的沉默」、「心結」、「陽光與陰影」等扣連，立意雖明確但內容近公式化。

考評局又說，今年考生忽略題眼的問題較嚴重，例如誤解第1題的「知己」為朋友，把第2題的「隱藏」當作逃避、無視、放棄。

考評局又指，今年口語入文情況較往年嚴重，有考生使用「入面」、「仲有」、「爆哭」、「時不時」等；配詞不當亦十分常見，如：「我的眼淚馬不停蹄地流下來」等。錯別字情況亦十分嚴重，僅得少數人可全取沒有錯別字的3分，考生較常混淆形近字，例如誤寫為「『辨』（辯）論」、「舉『辨』（辦）」。亦有考生使用錯誤例子，如引述「君子坦蕩蕩」、「不病人之不己知」，去證明孔子主張不隱藏；又有考生指愛迪生因有足夠金錢購買燈泡原料，而成功發明電燈等。

一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https://bit.ly/3BJX1BB

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：黃悅晴