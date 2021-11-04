【MIRROR成員】姜濤化身甜品師傅　努力塑身姜B不被美食打動

▲ 姜濤化身叫人溶化的甜品師傅角色。

MIRROR人氣成員姜濤第三度與美肌品牌合作，由第一輯展示多個可愛超真實表情包，挑戰砌出迷你聖誕樹，到第二輯形像180度改變，以「見濤就信」專業角度展示實力。

來到第三輯同樣適逢冬日佳節，加上以「給肌膚一點甜」為主題，今次姜濤將化身甜品師傅，置身在充滿節日氣氛的廚房裡，為大家繼續推介廣告產品。

▲ 拍攝當日除為大家畫上產品的聖誕曲奇。

街知巷聞的姜濤個人大熱歌曲《蒙著嘴說愛你》MV點擊剛剛破1000萬大關，當中歌詞提到「Here We say I love you，都變了甜品師傅，巧妙地化掉這點苦。」今次主題正好是「給肌膚一點甜」同樣希望為大家生活注入正能量。

姜濤化身叫人溶化的甜品師傅角色，拍攝當日除為大家畫上產品的聖誕曲奇，更展示不同皇牌產品對肌膚的功效。

▲ 「給肌膚一點甜」為主題。

尤記得今年年初，姜濤被問到2021年有什麼目標需要達成？他二話不說地表示「Keep Fit」、「演好戲」、「唱歌改善咬字」。

將「Keep Fit」擺在目標第一位的他，當日拍攝，面對滿枱美味曲奇，姜濤也不為所動，非常專業地遵從導演的要求，專注地用食用顏料繪畫圖案，更意想不到的是，原來姜濤的畫功相當不錯，既能歌善舞，同時也能像暖男般製作曲奇。

同場加映：利愛安訪問