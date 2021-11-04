【打擊犯罪】警偵破本地淋紅油收數集團　涉21宗刑事毀壞4宗洗黑錢案 

▲ 警方偵破一個本地收數集團，在今年9月和10月期間，在全港共21處地方淋紅油滋擾欠債人。（曾秋文攝）

警方偵破一個本地收數集團，在今年9月和10月期間，在全港共21處地方淋紅油滋擾欠債人。西區刑事總督察黃宇徽表示，在10月中旬警方得知一名受害人單位將會受到滋擾，於是作出埋伏，在（27日）截獲一名34歲男子，在他準備淋油時當場拘捕，檢獲一封收數信和一枝紅油，並在其私家車上搜出另外3枝紅油，相信準備到其他地方犯案。經調查後相信他屬於一個收數集團，警方其後鎖定相關目標人物，在11月1日和2日再拘捕另外7人，涉及21宗刑事毀壞案和4宗洗黑錢案。

調查顯示，欠債人透過社交媒體向無牌放債公司借貸數千至1萬元，在無力償還下被人上門淋紅油和收到收數信威嚇。黃宇徽舉例說，有個案借款人借貸4,000元，每星期要還400元利息，超出法例上限利率。

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此外，西區警區在本年展開「互護居安」計劃，共有8條公共屋邨參與，包括香港仔6條屋邨，赤柱和西環各1條屋邨。警方與房屋署轄下的保安公司加強情報交流，設有一條24小時熱線，警員與保安員另設立一條手機即時通訊軟件的群組，會不定期發放罪案消息和手法，分享情報，今次成功拘捕淋油男子亦是透過此計劃得知受害人單位屬高危目標之一。

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記者：曾秋文