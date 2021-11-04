【節能減碳】中電明年撥2.2億元援助有需要人士　包括涉向80萬戶再派100元消費券

▲ 中電宣布，明年將透過中電社區節能基金撥款約2.2億元，援助有需要人士。（馮漢柱攝）

中電宣布，明年將透過中電社區節能基金撥款約2.2億元，援助有需要人士，並推出新計劃，鼓勵市民減碳節能及提振經濟，當中包括再推出涉款8000萬元的消費券計劃，明年初向近80萬戶家庭，包括低用電量住宅、享有長者電費優惠的客戶，以及劏房戶，各派發100元消費券；另外又撥款5000萬元，向5萬個合資格家庭提供各1000元電費資助，同時向7000戶過渡性房屋住戶，每戶捐贈2000元節能電器。

中電社區節能基金除了原有計劃外，明年將推出全新「中電慳電打氣賞」，包括撥款500萬元，向約500名有需要學生送贈電子學習器材；又會撥款200萬元，設計以慳電節能為主題的網上遊戲，讓住宅客戶透過遊戲增強意識，更可取得積分換取獎賞，包括智能家電及美食現金券等。

至於原有計劃中，中電將於明年初再度推出總值8000萬元的「中電消費券計劃」，向近80萬個家庭，包括低用電量住宅用戶、享有長者電費優惠的客戶和一萬個劏房住戶，每戶派發兩張總值100元的消費券，在超過2800間參與計劃的零售店及食肆使用。

考慮到疫情的影響，中電明年撥款5000萬，透過「全心傳電」計劃，向5萬個合資格家庭，包括長者、低收入家庭、劏房住戶等，提供一次過加碼電費資助，令每戶資助總額達1000元。

工商界方面，中電將撥款3000萬港元鼓勵中小企更換或添置對更高能源效益的照明及空調設備，今年已向4000多個工商客戶提供資助，合共節省超過2800萬度電。

另外，兩間電力公司將公布來年電費調整，中電企業發展總裁莊偉茵表示，電費釐訂受一籃子因素影響，包括營運成本，燃料價格、電子銷售等，中電正與政府緊密跟進，適當時候會公布詳細內容。

她又指，為配合政府達到「碳中和」的政策，進一步推進本港的可再生能源發展、引入潔淨能源、探討在燃氣機組上採用氫能等技術等。她又強調，在當局達到「碳中和」的政策上肩負重要角色，將積極推進本港的可再生能源發展、引入潔淨能源、探討在燃氣機組上採用氫能等技術。

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記者：洪芷晴