【公社科】樣本試卷評分準則出爐　說明國安法無損香港營商環境方可取滿分

▲ 公民與社會發展科首份樣本試卷的評卷參考準則今日（4日）出爐。（資料圖片）

公民與社會發展科首份樣本試卷的評卷參考準則今日（4日）出爐，考評局建議，在涉及國安法題目，要求考生清楚說明資料內容，指出國安法能保持香港繁榮穩定，以釋除部分人對國安法實施的疑慮，並在解釋學校教育對培養青少年國家觀念的重要性時，同時提及其「成效」及「限制」，例如學校能提供正確全面資訊，但仍須透過立法才能建立建全維護國安制度，才可獲取滿分。

考評局在7月公布首份公社科樣本試卷，並於今日公布該卷評卷參考。該卷共設3題必答題，第2題涉及《港區國安法》，要求考生根據資料中的財政司司長網誌和研討會講辭等內容，就營商環境而言，指出部分人士對國安法實施可能存在的疑慮，舉例指「損害營商環境」、「減低投資者信心」、「資金流走」，並接納「其他合理答案」。

題目續要求考生按資料內容說明如何釋除上述疑慮，舉例如指出《港區國安法》能保持香港特別行政區的繁榮和穩定，保障港人合法權益，並引述資料數據顯示，本港銀行體系不但沒有資金流失，更有500億美元流入，反映「香港仍然擁有良好的營商環境，並保持獨特優勢」。

該題佔8分最高分的分題c，則問及學校教育對培養青少年國家觀念的重要性，評改準則建議考生同時參考資料及就其個人所知，清楚及合乎邏輯地作解釋，並根據香港現況，充分考慮學校教育對培養香港青少年國家觀念的成效及限制。

局方就學校教育的「重要性或成效」列舉出多個例子，包括能提供正確全面的資訊，如資料中提供及班主任課有助學生認識國家、了解國情，「一般網絡資訊或有不當信息、或未經證實的流言等，而學校教育能幫助學生更客觀地認識國家」；除了全民國家安全教育日」的學校活動，學校多元化的教育活動，除資料中的升旗禮及班主任課，可透過課程、全方位學習活動、國內考察團等，培養學生的國家觀念。

「不足或限制」例子包括，學校教育只涵蓋幼稚園及中小學，其他年齡層的青少年如大學生或初職人士，則難以藉此培養國家觀念；學校教育亦無法建立有利培養國家觀念的社會環境，透過立法工作才能建立建全維護國家安全的法律制度，全面貫徹「一國兩制」，更能有效培養國家觀念。

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記者：馮琪雅