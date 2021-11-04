【著數優惠】滙豐Reward+與港鐵合作　信用卡客戶可換領免費港鐵車程

▲ 滙豐信用卡持卡人可選擇將「獎賞錢」兌換成「MTR分」，換取包括免費港鐵車程等不同獎賞。（資料圖片）

滙豐銀行今日（4日）宣布與港鐵合作，滙豐「Reward+」應用程式推出新功能，信用卡持卡人可選擇將「獎賞錢」兌換成「MTR分」，換取包括免費港鐵車程等不同獎賞。

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即日起，滙豐信用卡主卡持卡人可登入「Reward+」應用程式，以1元「獎賞錢」兌換300「MTR分」。除透過乘搭港鐵，或於港鐵商場及車站商店購物賺取「MTR分」。「MTR分」的可用於換取不同獎賞，包括免費港鐵車程、票價折扣優惠、電子優惠券及港鐵精品。

由即日起至12月31日，持卡人更可享1元「獎賞錢」兌換450「MTR分」優惠，於兌換首120元「獎賞錢」後，持卡人可以繼續以1元「獎賞錢」兌換至300「MTR分」的兌換率將「獎賞錢」兌換至「MTR分」。此外，MTR Mobile新用戶可額外獲取150「 MTR分」，合共高達600「MTR分」，即雙倍積分。最高可兌換120元「獎賞錢」。

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記者：黃穎津