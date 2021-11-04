【立法會選舉】831事件太子站經理張欣宇參選新界北　獲袁國勇金澤培提名

▲ 「香港新方向」執委張欣宇。（Facebook相片）

立法會選舉提名期上周六起展開，新政團「香港新方向」宣布派出執委、現職為工程師的張欣宇出戰新界北地區直選。張欣宇為2019年831事件的港鐵太子站經理。他表示，出於使命感參選，希望有能力的人讓香港變得更好。

張欣宇透露，他已取得足夠選委提名，包括港大微生物學系講座教授袁國勇、港鐵行政總裁金澤培，前港交所行政總裁李小加，以及長實集團執行董事趙國雄。

被問及自己屬於哪一個政治光譜，他指該政團不是代表某個小圈子或群體的利益，是考慮香港整體未來利益，強調要「去標籤化」。至於有否與其他建制派協調參選？他則稱，組織是由一班有心人自主創立，並無參與其他協調。

根據「香港新方向」網站資料，成員來自五湖四海及各行各業，稱雖然成長經歷各不相同，但都擁有熱愛香港的家國情懷，實事求是的求變精神。

張欣宇於太子831事件後，遭網民「起底」為內地人。他及後在社交媒體發文，澄清自己的祖籍為上海，生於內地，十餘歲來港求學，但早已視香港為家。他又指，當時自己在不違反公司政策的空間下，用最大誠意向乘客解釋和溝通，得到乘客諒解後則感到一切都值得，並稱「香港人，不是暴徒。」

民建聯劉國勳亦將於明日早上報名參選新界北，料元朗區議會主席沈豪傑亦將參選同一選區。

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責任編輯：陳葆琳