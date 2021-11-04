【西九故宮館】料年底完工取得滿意紙　現正組裝約200個展櫃

▲ 西九故宮館已取得入伙紙。（資料圖片）

香港故宮文化博物館將於明年7月開幕，西九管理局行政總裁馮程淑儀表示，建築工程進展順利，9月底已取得入伙紙，預計年底取得完工滿意紙。

故宮館已於意大利訂造逾200個展櫃，並已運抵博物館，現正組裝。開幕展覽及多媒體節目的製作工作，預計明年4月完成，以趕及明年5月故宮博物院文物運抵本港前完工，以進行布展工作。

故宮館已選定北京故宮約900件展品，現正待內地審批，如有關程序順利，料可於明年5月分三批抵港，並即時會進行布置；至於票價方面仍於商議當中，會參考北京及台灣故宮博物院的收費、本港故宮文化博物館特色，明年初會公布票價安排。

其他工程方面，馮程淑儀表示，綜合地庫2區的各項工程繼續進行。綜合地庫2B和2C區及地下道路詳細設計的顧問合約正進行最後定稿，並將盡快批出合約。而演藝綜合劇場L1合約的餘下工程，目標明年第一季完成，而L2合約的上層建築工程亦正在地面夾層施工。

藝術廣場天橋的橋頂結構、升降機塔、樓梯及兩部電梯已接近完成。裝修工程以及機械、電氣和管道工程現正進行。工程預計在今年底完成，屆時將可提高西九特別是M+的通達性。

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記者：吳卓峰