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【減壓湯水】壓力大思慮多難入睡　中醫推介湯水減壓寧心安神【附做法】

保健美顏 17:32 2021/11/04

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熱門 全民造星IV 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

壓力大、思慮過多難入睡，中醫推介一款寧心安神的湯水。

生活壓力大，難入睡，要紓緩壓力也可從飲食入手。註冊中醫師梁尹倩（Cinci）在「CheckCheckCin」facebook專頁表示，部份人平日壓力過大，會夢見工作或學業的事，睡不好連帶影響白天的精神與效率。除了做運動紓緩精神壓力，也可嘗試寧心安神的蓮藕紅蘿蔔五指毛桃湯 ，適合思慮過度，生活壓力大而難以入睡的人士。

【最新影片推介】秋冬喉嚨乾燥容易咳　中醫教整潤肺止咳秋梨膏

蓮藕紅蘿蔔五指毛桃湯

功效：寧心安神、紓緩思慮過多、生活壓力而難以入睡

材料：

  • 蓮藕 1節
  • 紅蘿蔔 2根
  • 五指毛桃  80克
  • 首烏藤 10克
  • 枸杞子 10克
  • 龍眼肉（桂圓） 10克
  • 蜜棗 2枚

點擊圖片看食材功效：

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做法：

  • 把所有材料洗淨，蓮藕去皮切片，紅蘿蔔去皮切塊。
  • 在鍋中加入2000毫升水，放入所有材料，用武火煮至水滾後，改用文火煮約1小時，最後加鹽調味即可。

內容獲註冊中醫師梁尹倩授權轉載

梁尹倩（Cinci EC）：香港註冊中醫，修畢美國佩柏戴恩大學工商管理學士、香港大學中醫全科學士及中文大學針灸學理學碩士，《飲湯》系列作者及兩孩之母。

————————————

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責任編輯：黃泳欣

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