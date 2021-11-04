【減壓湯水】壓力大思慮多難入睡　中醫推介湯水減壓寧心安神【附做法】

▲ 壓力大、思慮過多難入睡，中醫推介一款寧心安神的湯水。

生活壓力大，難入睡，要紓緩壓力也可從飲食入手。註冊中醫師梁尹倩（Cinci）在「CheckCheckCin」facebook專頁表示，部份人平日壓力過大，會夢見工作或學業的事，睡不好連帶影響白天的精神與效率。除了做運動紓緩精神壓力，也可嘗試寧心安神的蓮藕紅蘿蔔五指毛桃湯 ，適合思慮過度，生活壓力大而難以入睡的人士。

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蓮藕紅蘿蔔五指毛桃湯

功效：寧心安神、紓緩思慮過多、生活壓力而難以入睡

材料：

蓮藕 1節

紅蘿蔔 2根

五指毛桃 80克

首烏藤 10克

枸杞子 10克

龍眼肉（桂圓） 10克

蜜棗 2枚

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做法：

把所有材料洗淨，蓮藕去皮切片，紅蘿蔔去皮切塊。

在鍋中加入2000毫升水，放入所有材料，用武火煮至水滾後，改用文火煮約1小時，最後加鹽調味即可。

內容獲註冊中醫師梁尹倩授權轉載

梁尹倩（Cinci EC）：香港註冊中醫，修畢美國佩柏戴恩大學工商管理學士、香港大學中醫全科學士及中文大學針灸學理學碩士，《飲湯》系列作者及兩孩之母。

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責任編輯：黃泳欣